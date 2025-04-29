В Іспанії розслідують блекаут як можливий "комп'ютерний саботаж", - El Pais

Національний суд Іспанії відкрив справу щодо розслідування, чи не було масштабне відключення електроенергії 28 квітня "комп’ютерним саботажем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

Як повідомляє видання, слідчий суддя Національного суду Хосе Луїс Калама відкрив кримінальне провадження, щоб з’ясувати, чи могло відключення електроенергії в Іспанії 28 квітня бути "комп’ютерним саботажем проти критично важливої інфраструктури країни".

Зазначається, що якщо ця версія підтвердиться, то "це буде кваліфікуватися як терористичний злочин".

Першими кроками розслідування має стати підготовка звітів Національним криптологічним центром та компанією Red Eléctrica протягом десяти днів без можливості подовження терміну - з викладенням причин блекауту.

Також суддя звернувся до Головного управління інформації поліції з проханням подати попередній звіт про подію у той самий десятиденний строк.