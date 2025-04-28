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Блэкаут в Испании: полное восстановление энергоснабжения займет от 6 до 10 часов, - El Pais

Испания, Понедельник 28 апреля 2025 17:25
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Блэкаут в Испании: полное восстановление энергоснабжения займет от 6 до 10 часов, - El Pais Фото: полное восстановление энергоснабжения в Испании займет от 6 до 10 часов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Отключение электроэнергии в Испании является "исключительным и абсолютно чрезвычайным". На полное восстановление энергоснабжения может потребоваться от 6 до 10 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Как сообщает издание, причины отключения электроэнергии до сих пор неизвестны. Энергокомпания Red Electrica расследует причины инцидента.

Директор службы операций Red Electrica Эдуардо Прието заявил, что сбой является "исключительным и абсолютно чрезвычайным". По его словам, для его устранения понадобится от 6 до 10 часов, то есть электроснабжение не будет полностью восстановлено до сегодняшнего вечера.

Как сообщили в Red Electrica, обесточивание заставило приостановить все железнодорожное движение, повлияло на авиасообщение, вызвало перебои в работе общественного транспорта и даже отключило светофоры во многих районах.

Отключение электроэнергии также влияет на другую инфраструктуру и услуги: супермаркеты предупреждают, что принимают только наличные, а людей пришлось спасать из заблокированных лифтов.

Блэкаут в Европе

Напомним, в понедельник, 28 апреля, в ряде европейских стран начали сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением.

Отключение света наблюдается в Испании, Португалии и Андорре, а также в одном из регионов Франции. Причины обесточивания пока неизвестны.

В то же время португальская национальная электрическая компания REN назвала возможной причиной проблемы - пожар на юго-западе Франции, на горе Аларик. Этот пожар повредил высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и восточной Нарбонной.

Также расследуется версия кибератаки.

Подробнее о блэкауте в Европе - читайте в материале РБК-Украина.

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Испания Электроэнергия Отключения света Блэкаут
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