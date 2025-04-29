Испания и Португалия восстанавливают энергосистемы после крупнейшего блэкаута, охватившего обе страны. Масштабное отключение оставило миллионы людей без электричества, связи и транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Вечером понедельника Пиренейский полуостров охватил беспрецедентный энергетический кризис - Испания и Португалия почти одновременно погрузились в темноту.

Свет погас в городах, остановились поезда, замолчала мобильная связь, а миллионы людей остались без доступа к интернету.

К утру вторника, по данным оператора сети REE, электроснабжение было восстановлено на 90% территории Испании.

Как сообщают REE в сети Х, состояние работы электроэнергетической системы Испании по состоянию на 07:00 восстановлено на 99,95% (25 794 МВт).

Восстановление света

В Португалии снова получили свет 6,2 миллиона домохозяйств из 6,5 миллиона. Освещение вернулось в Мадриде, Лиссабоне и других крупных городах.

Впрочем, источник аварии до сих пор остается неясным. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру предположил, что сбой мог возникнуть в Испании.

В то же время глава правительства Испании Педро Санчес призвал избегать преждевременных выводов и распространения дезинформации: "Ни одна гипотеза не отвергается, все возможные причины анализируются".

Ранее португальский оператор REN заявил, что аварию могла вызвать редкая атмосферная вибрация, вызванная экстремальными перепадами температур. Она якобы привела к рассинхронизации электросистем и сбою во всей европейской энергосети.

Пиком отключения стала 12:33 по местному времени, когда в течение пяти секунд исчезло около 15 гигаватт электроэнергии - 60% от всего потребления страны.

Этого хватило, чтобы вывести из строя транспорт, телекоммуникации, больницы и финансовые системы.

Режим чрезвычайной ситуации

Сотни людей оказались в застрявших лифтах и поездах. Тысячи - в темных тоннелях метро с телефонами как фонариками.

В Мадриде, где ситуация была особенно острой, власти призвали людей оставаться на месте, чтобы не мешать работе экстренных служб.

Премьер Санчес поблагодарил Францию и Марокко за срочную помощь в поставках электроэнергии. Частично дефицит покрывают газовые и гидроэлектростанции. Также на улицы выведены дополнительные силы полиции и Национальной гвардии.

Сейчас телекоммуникации до сих пор работают нестабильно, железнодорожное сообщение частично парализовано, а часть поездов все еще стоит в отдаленных районах.

Правительство Испании ввело режим чрезвычайной ситуации 3-го уровня в восьми автономиях.

Причина остается загадкой, но власти обещают выяснить ее как можно быстрее.