Причиной крупнейшего в истории блэкаута в Европе может быть кибератака: что известно
В Европе произошел один из крупнейших блэкаутов в истории, парализовавший работу инфраструктуры в нескольких странах. Расследуется версия кибератаки как причины масштабных перебоев с электроснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
В понедельник, 28 апреля, Испания, часть Португалии и Франции пострадали от масштабного отключения электроэнергии, что парализовало движение поездов, нарушило авиарейсы, мобильные связи и работу светофоров.
Масштабный блэкаут, по предварительным оценкам, был одним из крупнейших в новейшей истории Европы, когда более 10 ГВт спроса было отключено после полудня по местному времени.
Испанский оператор электросети сообщил, что уже активировал планы по восстановлению энергоснабжения в сотрудничестве с предприятиями энергетического сектора.
Сначала были восстановлены сети на севере и юге страны, что позволило постепенно восстановить энергоснабжение на всем Пиренейском полуострове.
Миллионы людей по всей Испании, в частности в Мадриде и Барселоне, остались без электричества, а португальские СМИ сообщают, что отключение задело весь полуостров.
Расследование возможной кибератаки
Проблемы с электроснабжением привели к временному параличу работы важных инфраструктур, таких как вокзалы, аэропорты и магазины.
В Мадриде, в частности, люди вышли на улицы после того, как были эвакуированы станции метро, а закрылись магазины и офисы. Главное управление дорожного движения Испании призвало водителей воздержаться от поездок из-за отсутствия светофоров.
Во Франции кратковременно пострадали некоторые регионы, однако электроснабжение было быстро восстановлено. Оператор RTE сообщил, что сбой произошел на Пиренейском полуострове, а не во Франции, и сейчас ведется расследование причин инцидента, в частности относительно возможной кибератаки.
Премьер-министр Испании Педро Санчес созвал кризисное совещание с чиновниками и представителями национальной сети, а Национальный институт кибербезопасности Испании исследует возможность кибератаки как причину инцидента.
Масштабный блэкаут в Европе
Напомним, что сегодня стало известно в ряде европейских стран начали сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением.
О проблемах с энергоснабжением заявлялось в Испании, Португалии и Андорре, а также в одном из регионов Франции.
СМИ писали об отсутствии электроэнергии сообщали также жители Андорры и приграничных с Испанией районов Франции. По последней информации, дальнейшие отключения были зафиксированы аж в Бельгии.
Сейчас официально причина блэкаута - не известна. Но две крупнейшие электрические компании Испании, Endesa и Iberdrola, уже расследуют инцидент.
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