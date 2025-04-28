Миллионы без света, не работает транспорт. Масштабы и последствия блэкаута в Европе

Масштабный блэкаут 25 апреля охватил ряд европейских стран. Без электроэнергии остались миллионы людей, возникли серьезные перебои в работе транспорта, коммуникаций, предприятий и критической инфраструктуры. Что могло стать причиной отключений, пока официально не подтвержено.

Подробнее о том, что происходит в европейских странах из-за блэкаута, - в материале РБК-Украина .

Главное:

В каких странах исчез свет?

Какие последствия блэкаута?

Что могло послужить причиной массовых отключений электроэнергии?

Заденет ли Украину блэкаут в Европе?

Часть Европы охватил блэкаут

28 апреля 2025 после полудня на Иберийском полуострове возникли перебои с электроэнергией, что парализовало жизнь миллионов людей. Из-за блэкаута остановилась работа транспорта и критической инфраструктуры во многих городах.

Блэкаут охватил следующие страны:

Испания (особенно крупные города: Мадрид, Барселона, Валенсия, Таррагона, Кастельон)

(особенно крупные города: Мадрид, Барселона, Валенсия, Таррагона, Кастельон) Португалия (Лиссабон и другие города)

(Лиссабон и другие города) Андорра

Частично Франция (особенно юго-западные регионы)

Так, в Испании отключение света назвали самыми масштабными в новейшей истории.

Данные испанского оператора электроэнергии показали, что около полудня по местному времени было отключено более 10 ГВт электроэнергии. Потребление внезапно упало с 25 МВт до 12,4 МВт.

Последствия блэкаута

В Испании сбой в электроснабжении привел к полной остановке железнодорожного движения, повлиял на авиасообщение, вызвал перебои в работе общественного транспорта, выключились светофоры во многих районах.

Главное управление дорожного движения через соцсети призвало граждан максимально воздерживаться от вождения.

Отключение электроэнергии также задело работу платежных систем, некоторые супермаркеты уже сообщили, что будут принимать оплату только наличными.

Фото: из-за блэкаута в Испании не работают банкоматы (Getty Images)

Блэкаут парализовал метро в Мадриде и Барселоне, остановились поезда, пассажиров эвакуировали из-за тоннелей.

В Бильбао людям пришлось идти по железнодорожным путям из-за остановки канатной дороги.

Gente bajando a pie del funicular de Artxanda en Bilbao#apagon pic.twitter.com/PthoY01CNq — Javi Regalado (@djobi71) April 28, 2025

Международный аэропорт Мадрида "Барахас" остался без электричества, погасло табло рейсов. К тому же на выходе из аэропорта образовались огромные очереди прибывших пассажиров, чтобы поймать такси из-за перебоев в работе сети мадридского метро.

В Андалусии решили отменить учебу в ряде школ во второй половине дня

Во многих городах сегодня из-за блэкаута наблюдались перебои с мобильной связью, интернетом и Wi-Fi.

#ÚLTIMAHORA Apagón de luz en Madrid y en Cibeles no funcionan ni los semáforos pic.twitter.com/VYLKKpzPV2 — Libertad Digital (@libertaddigital) April 28, 2025

Также из-за отключения электроэнергии остановился теннисный турнир Madrid Open. Перестало работать табло и камеры на корте, болельщикам пришлось покидать стадион в темноте.

Власти призвали граждан сохранять спокойствие, а критическую инфраструктуру (больницы, экстренные службы) перевели на генераторы. Так, в 22-этажных жилых комплексах в Аликанте лифты подключили к генераторам.

В Португалии из-за блэкаута также возникли перебои в работе транспорта, и наблюдаются проблемы с водоснабжением, поскольку из строя вышли электрические насосы.

В магазинах ажиотаж на питьевую воду, полки многих супермаркетов опустели.

Что могло стать причиной отключения электричества

Официальная причина блэкаута еще не названа, расследование продолжается, а к 15:00 испанское правительство созвало экстренное заседание.

Основная версия масштабных перебоев со светом - авария в высоковольтной электросети на юго-западе Франции из-за пожара на горе Аларик, повредившего линию электропередач.

Также рассматривается версия об общем сбое в европейской энергосистеме из-за дисбаланса напряжения или проблемы с интеграцией возобновляемых источников энергии.

Не исключают и кибератаку, но подтверждений пока нет. Национальный институт кибербезопасности Испании исследует возможность кибератаки как причину инцидента.

Когда могут возобновить электроснабжение

Операторы энергосистем Испании и Португалии активировали протоколы восстановления электроснабжения, созданы кризисные комитеты. Испанский оператор предполагает, что возобновление энергоснабжения может занять до 10 часов.

Водителей в Испании призвали не пользоваться своими автомобилями без необходимости, а мэр Мадрида попросил жителей оставаться дома.

Фото: людей призывают не пользоваться транспортом (Getty Images)

Тем временем команда французского оператора высоковольтной электросети сообщила, что они мобилизованы для оказания помощи Испании.

Они уже восстановили 700 МВт потребления по Франции, где были сбои, и заявили, что способны увеличить свою помощь Испании до 950 МВт, как только Пиренейская сеть получит техническую возможность ее принимать. Во французском регионе Басков свет уже появился.

Повлияет ли блэкаут в Европе на Украину

Перебои с электроэнергией в европейских странах не должны повлиять на Украину.

По словам источников РБК-Украина на энергетическом рынке, ситуация в нашей стране остается стабильной, поскольку Украина практически не импортирует электроэнергию.

"Мы сейчас почти не импортируем электроэнергию - это может быть только в некоторые часы и в очень малых объемах. В основном идет экспорт", - отметил собеседник издания.

Следует отметить, что министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил поддержку европейским странам в преодолении энергетического кризиса.

В публикации на Facebook Галущенко заявил, что Украина "готова способствовать возобновлению стабильной работы энергетических сетей партнеров и союзников в Европе".

Скриншот facebook.com/german.galushchenko

"Мы готовы поделиться знаниями и опытом, в том числе полученными во время систематических атак России на энергетическую инфраструктуру. Мы благодарны странам ЕС за поддержку и мы всегда здесь, чтобы оказать помощь", - написал министр.

При подготовке использовались: публикации El Pais, SkyNews, Libertad Digital, сообщение в Facebook Германа Галущенко, La Vanguardia.