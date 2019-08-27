В Іспанії пройшов сильний торнадо

Фото: торнадо в Іспанії (twitter com MeteoCampillos)

Торнадо зачепив електричну опору, викликавши іскри

Іспанським містом Малага пройшов сильний торнадо, який пошкодивши дерева та лінії електропередач. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Local.

Повідомляється, що торнадо зачепив електричну опору, викликавши іскри. Крім, того вчора Іспанія потерпала від штормів, у країні зареєстрували близько 10 тис. ударів блискавки.

Фото: торнадо в Іспанії (twitter com MeteoCampillos 2)

У Мадриді через сильні опади перекривали метро та закривали дороги.

Vista del tornado de esta tarde desde #Campillos (Málaga) pic.twitter.com/G40MV5v12B — MeteoCampillos (@MeteoCampillos) August 26, 2019

Нагадаємо, південний захід Люксембургу пізно ввечері в п'ятницю, 9 серпня, накрив торнадо, в результаті чого постраждали 19 осіб.

Раніше повідомлялося про негоду в Індії і Китаї. Зокрема, через повені в Індії загинули 95 осіб, а в Китаї тайфун забрав життя 13 людей. На дані момент проводиться евакуація жителів з районів, які постраждали від стихії.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні повінь спіткала індійські штати Ассам і Біхар, в результаті негоди загинули понад 200 людей. Тоді стихія торкнулася близько 8,1 млн жителів регіону в 12 округах.

Нагадаємо, в Непалі в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, загинули 55 людей.