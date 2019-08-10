ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Південний захід Люксембургу накрив торнадо, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 12:08
Південний захід Люксембургу накрив торнадо, є постраждалі
Фото: наслідки торнадо в Люксембурзі (rtl.lu)

Сьогодні в Люксембурзі очікуються сильні пориви вітру

Південний захід Люксембургу пізно ввечері в п'ятницю, 9 серпня, накрив торнадо, в результаті чого постраждали 19 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.lu.

Торнадо обрушився на муніципалітети Башараж і Петанж і прилеглі райони на кордоні з Францією і Бельгією. Аварійні служби країни отримали більше тисячі дзвінків, постраждали 19 осіб.

Як повідомляється, за даними синоптиків, сьогодні в Люксембурзі очікуються сильні пориви вітру, жителів попросили уникати районів, які сильно постраждали від торнадо, оскільки вітер може викликати подальше руйнування.

Мережа супермаркетів Cactus оголосила, що їх супермаркет Bascharage буде закритий у суботу весь день через збитки від негоди в п'ятницю.

Прем'єр-міністр країни Ксав'є Бетель повідомив в соціальних мережах, що уряд буде надавати постраждалим підтримку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про негоду в Індії і Китаї. Зокрема, через повені в Індії загинули 95 осіб, а в Китаї тайфун забрав життя 13 людей. На дані момент проводиться евакуація жителів з районів, які постраждали від стихії.

В Україні сьогодні очікується спека до +31 Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки в Україні
Новини України ЛюксембургторнадоПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся