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В Испании прошел сильный торнадо

Новости » Происшествия    27.08.2019 - 14:39
В Испании прошел сильный торнадо
Фото: торнадо в Испании (twitter com MeteoCampillos)

Торнадо задел электрическую опору, вызвав искры

Испанским городом Малага прошел сильный торнадо, который повредил деревья и линии электропередач. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Local.

Сообщается, что торнадо задел электрическую опору, вызвав искры. Кроме того, вчера Испания страдала от штормов, в стране зарегистрировали около 10 тыс. ударов молнии.

В Испании прошел сильный торнадоФото: торнадо в Испании (twitter com MeteoCampillos 2)

В Мадриде из-за сильных осадков перекрывали метро и закрывали дороги.

Напомним, юго-запад Люксембурга поздно вечером в пятницу, 9 августа, накрыл торнадо, в результате чего пострадали 19 человек.

Ранее сообщалось о непогоде в Индии и Китае. В частности, из-за наводнения в Индии погибли 95 человек, а в Китае тайфун унес жизни 13 человек. На данные момент проводится эвакуация жителей из районов, которые пострадали от стихии.

Как сообщало РБК-Украина, в июле наводнение постигло индийские штаты Ассам и Бихар, в результате непогоды погибли более 200 человек. Тогда стихия затронула около 8,1 млн жителей региона в 12 округах.

Напомним, в Непале в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, погибли 55 человек.

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