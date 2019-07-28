Число жертв повеней в Індії перевищило 200 осіб

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Паводкова ситуація залишається серйозною

Кількість жертв повеней в індійських штатах Ассам і Біхар перевищила 200 осіб. Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Синьнуа".

За їхніми даними, щонайменше 80 людей загинули в штаті Ассам на північному сході Індії. Рівень води у кількох річках, включаючи Брахмапутру, перевищив небезпечні відмітки. Паводкова ситуація залишається серйозною.

Управління по боротьбі зі стихійними лихами штату Ассам повідомило, що повені торкнулися понад 3,8 млн осіб в 20 округах.

В східному штаті Біхар жертвами стали понад 120 осіб. Стихія торкнулася близько 8,1 млн жителів регіону в 12 округах.

Раніше РБК-Україна писало, що в останні дні в Індії в результаті повеней, викликаних тривалими дощами, загинули близько 50 осіб.

Раніше повідомлялося, що Кількість загиблих в результаті зсувів ґрунту в провінції Гуйчжоу на півдні Китаю досягло 20.