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Число жертв повені в Індії різко зросло

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 11:47
Число жертв повені в Індії різко зросло
Фото: повінь в Індії (indiatoday.in)

Через негоду закрито Міжнародний аеропорт Кочин

В результаті повені в Індії станом на 10 серпня загинули 95 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, 95 людей загинули в результаті повеней в індійських штатах Карнатака, Керала і Махараштра. Через негоду закрито Международный аеропорт Кочин. Очікується, що аеропорт відкриється з неділі, так як рівень води почав знижуватися.

Метеорологічне управління Індії повідомило, що сильні дощі можуть обрушитися на окремі райони Керали, деякі райони штату Карнатака і Махараштри, а в деяких південних штатах у суботу також можуть спостерігатися сильні дощі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті повені в Індії загинули 42 людини, ще 15 людей вважаються зниклими без вести. Місцеве населення переселяють в табори допомоги.

Також РБК-Україна повідомляло, що на схід Китаю обрушився тайфун "Лекіма", який є найпотужнішим з 2014 року. Через негоду в Китаї оголошено найвищий рівень небезпеки. На даний момент вже відомо про 13 жертв стихії. У постраждалих районах проводиться евакуація жителів.

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