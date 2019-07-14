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У Непалі число загиблих в результаті повеней досягло 55

Новини » Надзвичайні події    14.07.2019 - 20:08
У Непалі число загиблих в результаті повеней досягло 55
Ілюстративне фото (GettyImages)

Близько 30 людей вважаються зниклими без вести

В Непалі число загиблих в результаті повеней і зсувів, викликаних проливними дощами, досягла 55. Про це в неділю повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву міністерства внутрішніх справ країни.

За даними непальського МВС, не менше 30 людей вважаються зниклими безвісти, понад 30 отримали серйозні поранення.

Проливні дощі почалися в Непалі в четвер, 11 липня. Стихія торкнулася понад 20 районів країни, евакуйовано понад 1,1 тис. осіб. В результаті зсувів опинилися заблокованими кілька автотрас. Майже 30 тис. співробітників сил безпеки мобілізовані для того, щоб надати необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що жертвами повеней і селів, викликаних продолжавшимися останні два дні проливними дощами, стали вже 32 людини. В даний час повені зафіксовані у 21 з 77 повітів країни. Поліція Непалу мобілізувала для порятунку населення майже 30 тис співробітників правоохоронних органів, у цілому вже врятовано понад 130 осіб.

Число жертв повеней в Непалі зросло до 32 У столиці Непалу сталося 2 вибухи, є загиблі
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