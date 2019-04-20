Иск в суд против Зеленского касается подкупа избирателей кандидатом, - истец

Фото: Андрей Хилько (РБК-Украина)

По словам Хилько, есть два исковых требования

Иск об отмене регистрации кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского касается подкупа избирателей кандидатом. Об этом сообщил адвокат и истец Андрей Хилько, передает корреспондент РБК-Украина.

Он сообщил, что есть два исковые требования.

"Что надо признать факт правонарушения. То есть, действие, которое является нарушением, а затем уже на основе признания совершить определенные действия ЦИК. Если, например, мы сейчас во время судебного заседания установим, что квалификация недостаточно мотивирована, я как истец могу написать ходатайство и изменить исковое требование. То есть, мы сейчас будем обсуждать это в судебном заседании",- заявил Хилько.

По его словам, иск был подан в суд вчера.

"Иск в рамках нарушения законодательства, которое касается подкупа избирателей, но это не подкуп деньгами. Был подкуп в виде четких высказываний, которые четко установлены законодательством как посыл к подкупу", - добавил он.

Фото: ситуация под Шестым апелляционным судом Киева (РБК-Украина)

Напомним, адвокат Андрей Хилько сообщил, что Шестой апелляционный суд Киева сегодня, 20 апреля, рассмотрит возможное аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

По его словам, заседание состоится по адресу: ул.Московская, 8, корпус 30, зал заседаний 2. время начала 21:00, 20 апреля.

Эту информацию подтвердил и представитель суда.

В свою очередь, в команде кандидата на выборах президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали судебный иск и заявили, что на этой стадии избирательного процесса это не является законным.

Представитель избирательного штаба Зеленского Святослав Юраш заявил, что отмена регистрации кандидата была бы незаконой перед повторным голосованием.