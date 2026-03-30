В Ірані після атак зупинено завод важкої води: ядерних об'єктів не виявлено, - МАГАТЕ

00:31 30.03.2026 Пн
Уражений об'єкт більше не функціонує
Ілюстративне фото: наслідки підтверджують супутникові знімки (Getty Images)

В Ірані був істотно пошкоджений завод з виробництва важкої води, через що об'єкт припинив свою роботу. Однак ядерних матеріалів на ньому не виявилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост МАГАТЕ в соцмережі Х.

Згідно із заявою агентства, йдеться про виробництво в місті Хондаб, на яке кілька днів тому сталася атака під час війни на Близькому Сході. Під удар потрапив завод із виробництва важкої води, яка використовується в ядерній енергетиці.

"На підставі незалежного аналізу супутникових знімків та інформації про об'єкт МАГАТЕ підтвердило, що завод із виробництва важкої води в Хондабі, про напад на який Іран повідомив 27 березня, зазнав серйозних ушкоджень і більше не функціонує", - ідеться в публікації.

При цьому в агентстві додали, що на об'єкті немає заявлених ядерних матеріалів.

США послаблюють Іран

Нагадаємо, тиждень тому в Центральному командуванні США заявили, що знищили радарну базу і спостережні пости Ірану, з яких велося відстеження танкерів в Ормузькій протоці.

Також Financial Times писало вчора, що Іран істотно знизив інтенсивність ракетних і дронових атак на Близькому Сході, перейшовши на "стратегію виживання".

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс уже анонсував, що операція проти Ірану триватиме ще недовго. За його словами, Вашингтон хоче нейтралізувати Тегеран, щоб не повертатися до цього питання через рік або два.

