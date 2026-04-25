Вэнса поставили "на паузу" и он не едет в Пакистан на переговоры с Ираном

США и Иран возобновляют переговоры в Исламабаде уже в эти выходные, но на этот раз состав американской делегации существенно изменился. Вице-президента США Джей Ди Венса на встрече не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Белый дом решил отправить на переговоры специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Которые вместе с Вэнсом уже принимали участие в предыдущих раундах диалога.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, который ранее был ключевой фигурой в обсуждениях, на этот раз останется в США.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отметила, что Вэнс находится "в режиме ожидания". Он вылетит в Пакистан только в том случае, если чиновники "признают это необходимым использованием его времени".

Решение не отправлять вице-президента свидетельствует о снижении уровня ожиданий от этой встречи, отмечает издание. Иран также пошел на аналогичный шаг. Тегеран не делегировал своего главного переговорщика - спикера парламента Мохаммеда Багера Галибафа.

В The Washington Post считают, что отсутствие Вэнса позволит администрации США легче нивелировать последствия, если Иран снова выдвинет неприемлемые требования.

Однако участие Кушнера и Уиткоффа может помочь интегрировать в соглашение стратегические цели Израиля. А это, прежде всего, прекращение поддержки группировки "Хезболла", движения "Хамас" и боевиков-хуситов в Йемене.