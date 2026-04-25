Вэнса поставили "на паузу" и он не едет в Пакистан на переговоры с Ираном
США и Иран возобновляют переговоры в Исламабаде уже в эти выходные, но на этот раз состав американской делегации существенно изменился. Вице-президента США Джей Ди Венса на встрече не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Белый дом решил отправить на переговоры специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Которые вместе с Вэнсом уже принимали участие в предыдущих раундах диалога.
Вице-президент Джей Ди Вэнс, который ранее был ключевой фигурой в обсуждениях, на этот раз останется в США.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отметила, что Вэнс находится "в режиме ожидания". Он вылетит в Пакистан только в том случае, если чиновники "признают это необходимым использованием его времени".
Решение не отправлять вице-президента свидетельствует о снижении уровня ожиданий от этой встречи, отмечает издание. Иран также пошел на аналогичный шаг. Тегеран не делегировал своего главного переговорщика - спикера парламента Мохаммеда Багера Галибафа.
В The Washington Post считают, что отсутствие Вэнса позволит администрации США легче нивелировать последствия, если Иран снова выдвинет неприемлемые требования.
Однако участие Кушнера и Уиткоффа может помочь интегрировать в соглашение стратегические цели Израиля. А это, прежде всего, прекращение поддержки группировки "Хезболла", движения "Хамас" и боевиков-хуситов в Йемене.
Что известно о переговорах США и Ирана
Ранее сообщалось, что глава иранского МИД прибыл в Исламабад уже накануне. Американская группа по логистике и безопасности уже находится в Исламабаде.
Сам президент США Трамп предупредил о серьезных последствиях в случае срыва переговоров. Он заявил, что начнут "взрываться многочисленные бомбы", если очередной раунд закончится ничем.
Также мы информировали, что военные США готовят сценарии нанесения ударов по оборонительным объектам Ирана на случай срыва режима прекращения огня. Среди потенциальных целей рассматривают укрепления в районе Ормузского пролива.