Переговоры между США и Ираном в Пакистане оказались под угрозой срыва еще до их начала

09:01 25.04.2026 Сб
2 мин
Какая из сторон блокирует диалог и отказывается от встречи?
aimg Мария Науменко
Переговоры между США и Ираном в Пакистане оказались под угрозой срыва еще до их начала Фото: спецпосланник Трампа Стив Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером (Getty Images)

Американская делегация должна отправиться в Пакистан для переговоров, но иранская сторона фактически отказалась от встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в Белом доме, специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером в субботу, 25 апреля, должны отправиться в Пакистан для переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

В то же время иранская сторона заявила, что ее представители не планируют встречаться с американцами для обсуждения прекращения войны, которая уже унесла тысячи жизней и повлияла на мировые рынки.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Иран все еще имеет шанс достичь договоренностей с Вашингтоном.

"Иран знает, что у него все еще есть возможность сделать мудрый выбор, - подчеркнул он. - Все, что им нужно сделать, - это отказаться от ядерного оружия значимым и проверенным способом".

Переговоры США и Ирана

Накануне переговоров США и Ирана в Исламабад прибыл министр иностранных дел Ирана, тогда как американская группа по логистике и безопасности уже работает на месте.

В то же время состав делегации США изменили: вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс не будет участвовать во встрече и находится "в режиме ожидания". По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, его могут привлечь, если "признают это необходимым использованием его времени".

Президент США Дональд Трамп предупредил о последствиях возможного срыва переговоров, заявив, что в таком случае "начнут взрываться многочисленные бомбы".

Параллельно американские военные готовят сценарии ударов по объектам Ирана в случае провала перемирия. Среди потенциальных целей называют укрепления в районе Ормузского пролива.

