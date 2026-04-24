ua en ru
Пт, 24 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп приказал расстреливать суда, минирующие Ормузский пролив

16:55 24.04.2026 Пт
2 мин
Этот шаг — часть стратегии по сокращению экспорта нефти Ирана
aimg Анастасия Никончук
Трамп приказал расстреливать суда, минирующие Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил о резком усилении давления на Иран, отдав приказ ВМС действовать жестко в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

США наращивают давление на Иран

Соединенные Штаты усилили давление на Иран, фактически введя морскую блокаду. Вашингтон рассчитывает заставить Тегеран вернуться к переговорам. Параллельно Израиль и Ливан рассматривают возможность продления режима прекращения огня еще на три недели.

Приказ Трампа ВМС США

Президент Дональд Трамп распорядился открывать огонь по любому судну, которое занимается установкой мин в Ормузском проливе. Решение было принято после перехвата двух нефтяных супертанкеров, пытавшихся обойти ограничения на движение в иранские порты и из них.

Экономическое давление через нефть

Этот шаг стал частью стратегии Белого дома по ограничению экспорта иранской нефти. Вашингтон намерен усилить экономическое давление, сократив ключевые валютные поступления Тегерана и вынудив его пойти на уступки.

"У меня есть все время света, а у Ирана — нет — время истекает!", — написал Трамп в дописе на Truth Social.

Сроки и реакция рынка

Сторонники Трампа считают, что блокада может привести к остановке добычи нефти в Иране примерно за две недели. В то же время аналитики JPMorgan допускают, что для достижения такого результата США потребуется около месяца.

Ситуация в Ормузском проливе

После начала операции часть судов, связанных с Ираном, изменила маршрут и отказалась от прохода через пролив. Однако некоторые танкеры продолжают движение, что, по данным компаний по отслеживанию судов, может позволить Ирану дольше выдерживать давление.

Напоминаем, что с начала конфликта с Ираном Соединенные Штаты задействовали около 1100 дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, изначально предназначенных для возможного противостояния с Китаем. Их использование уже превысило годовые объемы закупок, поскольку было выпущено более тысячи таких ракет.

Отметим, что в администрации президента США Дональда Трампа проработали несколько сценариев возможных мер в отношении стран, которые отказались поддержать Вашингтон в войне против Ирана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Ближний восток Иран Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Аналитика
