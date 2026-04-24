Трамп приказал расстреливать суда, минирующие Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил о резком усилении давления на Иран, отдав приказ ВМС действовать жестко в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

США наращивают давление на Иран

Соединенные Штаты усилили давление на Иран, фактически введя морскую блокаду. Вашингтон рассчитывает заставить Тегеран вернуться к переговорам. Параллельно Израиль и Ливан рассматривают возможность продления режима прекращения огня еще на три недели.

Приказ Трампа ВМС США

Президент Дональд Трамп распорядился открывать огонь по любому судну, которое занимается установкой мин в Ормузском проливе. Решение было принято после перехвата двух нефтяных супертанкеров, пытавшихся обойти ограничения на движение в иранские порты и из них.

Экономическое давление через нефть

Этот шаг стал частью стратегии Белого дома по ограничению экспорта иранской нефти. Вашингтон намерен усилить экономическое давление, сократив ключевые валютные поступления Тегерана и вынудив его пойти на уступки.

"У меня есть все время света, а у Ирана — нет — время истекает!", — написал Трамп в дописе на Truth Social.

Сроки и реакция рынка

Сторонники Трампа считают, что блокада может привести к остановке добычи нефти в Иране примерно за две недели. В то же время аналитики JPMorgan допускают, что для достижения такого результата США потребуется около месяца.

Ситуация в Ормузском проливе

После начала операции часть судов, связанных с Ираном, изменила маршрут и отказалась от прохода через пролив. Однако некоторые танкеры продолжают движение, что, по данным компаний по отслеживанию судов, может позволить Ирану дольше выдерживать давление.