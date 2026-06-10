Ракеты "Фламинго" ударили по военному заводу в Чебоксарах (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. В частности, этой ночью украинские FP-5 Flamingo попали в военный завод в Чебоксарах, который обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Спасибо ВСУ за меткость!", - сообщил Зеленский.

Также этой ночью украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарском регионе. Расстояние от линии фронта - более 900 километров.

Кроме того, СБУ поразила два объекта нефтяной инфраструктуры во Владимирском регионе в 700 километрах от границы.

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Президент также показал кадры успешных ударов Сил обороны.