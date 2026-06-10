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Ракеты "Фламинго" ударили по военному заводу в Чебоксарах (видео)

11:53 10.06.2026 Ср
2 мин
Завод производит детали для дронов и ракет
aimg Татьяна Степанова
Ракеты "Фламинго" ударили по военному заводу в Чебоксарах (видео) Фото: Ракеты "Фламинго" ударили по военному заводу в Чебоксарах (Getty Images)
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Силы обороны Украины ночью 10 июня ударили ракетами "Фламинго" по военному заводу "ВНИИР-Прогресс" в российских Чебоксарах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. В частности, этой ночью украинские FP-5 Flamingo попали в военный завод в Чебоксарах, который обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Спасибо ВСУ за меткость!", - сообщил Зеленский.

Также этой ночью украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарском регионе. Расстояние от линии фронта - более 900 километров.

Кроме того, СБУ поразила два объекта нефтяной инфраструктуры во Владимирском регионе в 700 километрах от границы.

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Президент также показал кадры успешных ударов Сил обороны.

Атака на Чебоксары

Напомним, под утро в среду, 10 июня, в российских Чебоксарах по меньшей мере дважды прогремели взрывы. После ракетного обстрела в районе одного из производств возникли столбы дыма.

Примерно в 6 утра в республике Чувашии была объявлена ракетная опасность. Сразу после этого местные паблики начали писать о взрывах в Чебоксарах.

Позже местные власти подтвердили ракетную атаку.

Согласно публикациям OSINT-каналов, под атаку неизвестных ракет попал завод "ВНИИР-Прогресс". Известно, что это предприятие занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo, модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе "Шахед", ракетах "Искандер-М" и "Калибр".

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