Ракеты "Фламинго" ударили по военному заводу в Чебоксарах (видео)
Силы обороны Украины ночью 10 июня ударили ракетами "Фламинго" по военному заводу "ВНИИР-Прогресс" в российских Чебоксарах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. В частности, этой ночью украинские FP-5 Flamingo попали в военный завод в Чебоксарах, который обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Спасибо ВСУ за меткость!", - сообщил Зеленский.
Также этой ночью украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарском регионе. Расстояние от линии фронта - более 900 километров.
Кроме того, СБУ поразила два объекта нефтяной инфраструктуры во Владимирском регионе в 700 километрах от границы.
Президент также показал кадры успешных ударов Сил обороны.
Атака на Чебоксары
Напомним, под утро в среду, 10 июня, в российских Чебоксарах по меньшей мере дважды прогремели взрывы. После ракетного обстрела в районе одного из производств возникли столбы дыма.
Примерно в 6 утра в республике Чувашии была объявлена ракетная опасность. Сразу после этого местные паблики начали писать о взрывах в Чебоксарах.
Позже местные власти подтвердили ракетную атаку.
Согласно публикациям OSINT-каналов, под атаку неизвестных ракет попал завод "ВНИИР-Прогресс". Известно, что это предприятие занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo, модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе "Шахед", ракетах "Искандер-М" и "Калибр".