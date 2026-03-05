США заинтересовали украинские дроны для войны в Иране: FT пишет о "чувствительных" переговорах
США и по меньшей мере еще одна страна Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков, чтобы уничтожать иранские "Шахеды" дешевле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Цена атаки и обороны
Стоимость одного дрона-камикадзе "Шахед" составляет примерно 30 000 долларов, тогда как для их сбивания используют ракеты систем Patriot стоимостью более 13,5 млн долларов за единицу. Из-за десятков тысяч иранских дронов Пентагон ищет более дешевый метод защиты.
Как отмечает Украина первой применила массово произведенные дроны-перехватчики стоимостью несколько тысяч долларов для уничтожения российских аналогов "Шахед", которые массированно запускаются по украинским городам.
Переговоры с США
Один украинский чиновник назвал переговоры с Пентагоном "чувствительной" темой.
"Однако очевидно, что наблюдается всплеск интереса к украинским беспилотникам-перехватчикам, которые могут перехватывать Shahed по очень низкой цене", - отметил он.
Местный представитель отрасли добавил, что любая продажа украинских систем должна происходить согласованно с Киевом.
Заявление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что обсуждал использование украинских технологий борьбы с беспилотниками с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.
"Украина сегодня имеет один из лучших в мире опытов противодействия дронам "Шахед". Но любое сотрудничество с партнерами возможно только без ущерба для нашей обороноспособности", - подчеркнул Зеленский.
По информации экспертов, Иран может иметь десятки тысяч беспилотников Shahed, которые активно используются в конфликтах. Из-за их относительно низкой стоимости и массовых запусков использование дорогих ракет ПВО становится экономически невыгодным.
Почему обратились к Украине
Великобритания хочет, чтобы украинские эксперты научили страны Персидского залива "приземлять" иранские дроны.
О планах привлечь наших специалистов заявлял премьер Кир Стармер, хотя президент Украины Владимир Зеленский пока не подтверждает получение официальных запросов.
При этом Украина уже активно работает на этом направлении - недавно РБК-Украина писало о договоренностях Киева и ОАЭ по совместной защите от атак иранских "Шахедов".