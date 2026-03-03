Чем выгодна Путину война на Ближнем Востоке: есть три причины

Война на Ближнем Востоке выгодна Путину. Пока США бьют по Ирану, Россия незаметно получает преимущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Forbes .

Москва выбрала тактику "стратегической подстраховки" - держать контакт со всеми сторонами, но не вмешиваться. Она публично выразила Ирану поддержку, но реальной помощи не оказала. Есть три преимущества, из-за которых она держится в стороне и наблюдает.

Нефть дорожает - Россия зарабатывает

Первая и самая очевидная выгода - цены на нефть.

Более 20% мирового экспорта нефти и газа проходит через Ормузский пролив. После начала боевых действий Иран приказал судам развернуться и угрожает атаковать каждое из них. Если пролив окончательно закроется, рынки отреагируют резким скачком цен.

Для России это критично: нефть и газ дают 45% федерального бюджета. Дороже нефть - больше денег на войну против Украины.

Оружие на продажу

Вторая выгода - торговля оружием.

Еще во время активной фазы боевых действий Иран договорился купить у России 500 пусковых установок "Верба" и 2500 ракет "земля-воздух". Россия является главным поставщиком оружия в Иран с 1979 года - треть всего иранского импорта вооружений идет именно оттуда. Каждая продажа - это дополнительные доходы для Кремля.

США тратят боеприпасы не на Украину

Третья выгода - истощение американских запасов.

Боевые действия против Ирана требуют больших затрат ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot и ракет APKWS, которыми США сбивают и российские дроны Shahed. Чем больше их потрачено на Ближнем Востоке, тем меньше остается для Украины.

Что происходит в регионе с 28 февраля

28 февраля США и Израиль нанесли совместные удары по объектам иранского режима. После этого Иран атаковал американские базы в Кувейте, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Иордании.

Из-за боевых действий и взаимных атак судоходство в регионе фактически остановилось - объемы упали на 75%. Владельцы танкеров просто не рискуют выходить в море.