Чем выгодна Путину война на Ближнем Востоке: есть три причины

Вторник 03 марта 2026 12:11
Чем выгодна Путину война на Ближнем Востоке: есть три причины Фото: Владимир Путин, президент России (Getty Images)
Автор: Елена Чупровская

Война на Ближнем Востоке выгодна Путину. Пока США бьют по Ирану, Россия незаметно получает преимущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Forbes.

Москва выбрала тактику "стратегической подстраховки" - держать контакт со всеми сторонами, но не вмешиваться. Она публично выразила Ирану поддержку, но реальной помощи не оказала. Есть три преимущества, из-за которых она держится в стороне и наблюдает.

Нефть дорожает - Россия зарабатывает

Первая и самая очевидная выгода - цены на нефть.

Более 20% мирового экспорта нефти и газа проходит через Ормузский пролив. После начала боевых действий Иран приказал судам развернуться и угрожает атаковать каждое из них. Если пролив окончательно закроется, рынки отреагируют резким скачком цен.

Для России это критично: нефть и газ дают 45% федерального бюджета. Дороже нефть - больше денег на войну против Украины.

Оружие на продажу

Вторая выгода - торговля оружием.

Еще во время активной фазы боевых действий Иран договорился купить у России 500 пусковых установок "Верба" и 2500 ракет "земля-воздух". Россия является главным поставщиком оружия в Иран с 1979 года - треть всего иранского импорта вооружений идет именно оттуда. Каждая продажа - это дополнительные доходы для Кремля.

США тратят боеприпасы не на Украину

Третья выгода - истощение американских запасов.

Боевые действия против Ирана требуют больших затрат ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot и ракет APKWS, которыми США сбивают и российские дроны Shahed. Чем больше их потрачено на Ближнем Востоке, тем меньше остается для Украины.

Что происходит в регионе с 28 февраля

28 февраля США и Израиль нанесли совместные удары по объектам иранского режима. После этого Иран атаковал американские базы в Кувейте, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Иордании.

Из-за боевых действий и взаимных атак судоходство в регионе фактически остановилось - объемы упали на 75%. Владельцы танкеров просто не рискуют выходить в море.

Как сообщает РБК-Украина, по данным американского Центрального командования, Ормузский пролив до сих пор не закрыт - Иран его не минирует и не патрулирует постоянно. В то же время суда уже самостоятельно начали обходить этот маршрут.

Иранские атаки на энергетические объекты Ближнего Востока спровоцировали наибольший рост цен на природный газ с 2022 года. Апрельские фьючерсы на газ в Европе подскочили на 46% - до 46,55 евро за МВт-ч.

Аналитики подсчитали: если пролив будет заблокирован в течение месяца, цены на газ в Европе могут вырасти более чем вдвое. Катар и Саудовская Аравия уже остановили часть производства топлива.

