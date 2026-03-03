ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Очень тяжело морально". MamaRika объяснила, почему не может выехать с сыном из Дубая

Вторник 03 марта 2026 20:04
UA EN RU
"Очень тяжело морально". MamaRika объяснила, почему не может выехать с сыном из Дубая MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская певица MamaRika, которая вместе с сыном Давидом находится на отдыхе в Дубае, призналась, что их поездка превратилась в настоящее испытание. Она объяснила, почему до сих пор не покинула ОАЭ на фоне военного обострения.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сториз в Instagram MamaRika.

Больше интересного: Как блогер Алхим прокомментировала взрывы в Дубае

Что сказала MamaRika о выезде из Дубая

В разговорных сториз певица эмоционально поделилась пережитым и объяснила, что последние дни стали для нее чрезвычайно тяжелыми - как физически, так и морально.

Из-за эскалации в регионе она застряла за границей и параллельно со сложной ситуацией с безопасностью еще и вместе с ребенком подхватила кишечную инфекцию.

"Как вы поняли, мы здесь сильно застряли. Ко всему еще и отравились с Давидиком. Я уже почти отошла, а малыш только отходит. Нас уже хотели класть в больницу, потому что какая-то там кишечная инфекция. Нас полоскало очень жестко все эти три дня. Параллельно с этими событиями мы еще боролись с вирусом", - рассказала она.


По словам MamaRika, госпитализации удалось избежать. Она отметила, что помогла аптечка, которую предусмотрительно взяла с собой, а также обращение в скорую помощь.

"Очень тяжело морально. Даже не из-за взрывов, потому что украинцев трудно этим напугать, а из-за того, что мы в другой стране. Я не понимаю, как здесь это работает, знаю, что есть ПВО и так далее, но дома есть дома. Там чувствуешь себя безопаснее", - призналась артистка.

Отдельно певица прокомментировала советы подписчиков покинуть ОАЭ через границу с Оманом. По ее словам, такой вариант сейчас практически нереален.

"У меня огромная команда людей сидит и пытается нас отсюда вытащить. Уже начали появляться какие-то варианты вылетов. Мы постоянно 24/7 мониторим. Но нас пятеро - трое взрослых и двое детей, 100 чемоданов. Пешком перелазить границу и жить в аэропорту, ждать ближайший рейс с маленькими детьми - сверхсложный вариант", - отметила она.

Вместо этого, по словам звезды, они пытаются искать варианты вылета через Европу. MamaRika также призналась, что волнуется, успеет ли вернуться в Украину вовремя, ведь впереди у нее запланированы концерты.


Что известно о непростом отпуске MamaRika

Напомним, 28 февраля в Дубае и Абу-Даби прогремели громкие взрывы на фоне противостояния между Израилем, США и Ираном. Последняя страна в ответ нанесла ряд ударов по регионам размещения американских военных баз на Ближнем Востоке.

В это время в Дубае находилась MamaRika вместе с сыном. Певица ранее призналась, что стремилась провести время в мире и спокойствии, но взрывы настигли и здесь.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Дубай Новости шоу-бизнеса MamaRika Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
"Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой