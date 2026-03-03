"Очень тяжело морально". MamaRika объяснила, почему не может выехать с сыном из Дубая

Украинская певица MamaRika, которая вместе с сыном Давидом находится на отдыхе в Дубае, призналась, что их поездка превратилась в настоящее испытание. Она объяснила, почему до сих пор не покинула ОАЭ на фоне военного обострения.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сториз в Instagram MamaRika.

Что сказала MamaRika о выезде из Дубая

В разговорных сториз певица эмоционально поделилась пережитым и объяснила, что последние дни стали для нее чрезвычайно тяжелыми - как физически, так и морально.

Из-за эскалации в регионе она застряла за границей и параллельно со сложной ситуацией с безопасностью еще и вместе с ребенком подхватила кишечную инфекцию.

"Как вы поняли, мы здесь сильно застряли. Ко всему еще и отравились с Давидиком. Я уже почти отошла, а малыш только отходит. Нас уже хотели класть в больницу, потому что какая-то там кишечная инфекция. Нас полоскало очень жестко все эти три дня. Параллельно с этими событиями мы еще боролись с вирусом", - рассказала она.



По словам MamaRika, госпитализации удалось избежать. Она отметила, что помогла аптечка, которую предусмотрительно взяла с собой, а также обращение в скорую помощь.

"Очень тяжело морально. Даже не из-за взрывов, потому что украинцев трудно этим напугать, а из-за того, что мы в другой стране. Я не понимаю, как здесь это работает, знаю, что есть ПВО и так далее, но дома есть дома. Там чувствуешь себя безопаснее", - призналась артистка.

Отдельно певица прокомментировала советы подписчиков покинуть ОАЭ через границу с Оманом. По ее словам, такой вариант сейчас практически нереален.

"У меня огромная команда людей сидит и пытается нас отсюда вытащить. Уже начали появляться какие-то варианты вылетов. Мы постоянно 24/7 мониторим. Но нас пятеро - трое взрослых и двое детей, 100 чемоданов. Пешком перелазить границу и жить в аэропорту, ждать ближайший рейс с маленькими детьми - сверхсложный вариант", - отметила она.

Вместо этого, по словам звезды, они пытаются искать варианты вылета через Европу. MamaRika также призналась, что волнуется, успеет ли вернуться в Украину вовремя, ведь впереди у нее запланированы концерты.



Что известно о непростом отпуске MamaRika

Напомним, 28 февраля в Дубае и Абу-Даби прогремели громкие взрывы на фоне противостояния между Израилем, США и Ираном. Последняя страна в ответ нанесла ряд ударов по регионам размещения американских военных баз на Ближнем Востоке.

В это время в Дубае находилась MamaRika вместе с сыном. Певица ранее призналась, что стремилась провести время в мире и спокойствии, но взрывы настигли и здесь.