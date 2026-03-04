Дрон возле консульства США в Дубае: власти сделали заявление

Инцидент с дроном произошел рядом с консульством США в Дубае. Подробности сообщил корреспондент Белого дома Кейли Мейер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию корреспондента Белого дома Кейли Мейер в сети Х.

Что произошло возле консульства

В Дубае зафиксирован инцидент, связанный с беспилотником, вблизи консульства США. В результате происшествия возник пожар. Информацию подтвердили в пресс-службе Дубая.

По данным местных властей, огонь был оперативно взят под контроль. Ситуация не привела к масштабным последствиям.

Реакция экстренных служб

В официальном сообщении говорится: "Власти Дубая подтвердили, что пожар, возникший в результате инцидента с дроном вблизи консульства США, успешно локализовали. Экстренные службы снова отреагировали. О пострадавших не появилось".

Экстренные службы прибыли на место сразу после сигнала и провели необходимые мероприятия для ликвидации возгорания. По состоянию на сейчас информации о пострадавших нет.

Обстоятельства инцидента уточняются.