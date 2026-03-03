"Будут работать команды": Зеленский договорился с ОАЭ о защите от ударов Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

"Я выразил ему соболезнования из-за гибели людей от безумных ударов из Ирана", - отметил Зеленский.

В заявлении со ссылкой на слова президента ОАЭ говорится, что иранский режим наносит удары не только по военным объектам, но и по домам, молам и даже мечетям.

"Мы обсудили, как можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни. Договорились, что команды будут работать над этим. Защита жизни - это общий приоритет для всех в мире", - подчеркнул Зеленский.

Операция США против Ирана

Напомним, что 28 февраля 2026 года Израиль и США нанесли серию ударов по Ирану. Почти через сутки после операции президент США Дональд Трамп сказал, что причиной его решения стал провал последних переговоров по новой ядерной сделке.

В ответ Тегеран начал массированную атаку с применением баллистических ракет и беспилотников по территории Израиля и союзников США, где расположены военные базы Пентагона. Среди таких стран - Катар, Бахрейн, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

По состоянию на 3 марта боевые действия продолжаются. В одном из интервью Трамп сказал, что США еще не начали сильно бить и "большая волна" атак наступит вскоре.

Источники CNN сообщили, что США готовятся к усилению атак по Ирану в ближайшие 24 часа. По оценкам Вашингтона, оборона Ирана ослабла, поэтому теперь можно переходить к следующему этапу - уничтожению ракетного производства, дронов и военно-морского флота.