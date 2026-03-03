Пострадали больше, чем Израиль. ОАЭ рассматривают удар по Ирану, - Axios

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность военных действий против Ирана, чтобы остановить ракетные и беспилотные атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

"ОАЭ рассматривают возможность принятия активных оборонительных мер против Ирана. Хотя они никоим образом не участвовали в войне, они все же подверглись 800 обстрелам", - сказал изданию источник, ознакомленный с обсуждениями эмиратских властей.

По его словам, в ОАЭ считают, что ни одна страна в мире не стала бы игнорировать "оценку своей оборонной позиции" в подобных обстоятельствах.

Axios обращает внимание, что с начала войны ОАЭ подверглись наибольшему числу атак со стороны Ирана. Территорию Эмиратов атаковали даже чаще, чем Израиль.

Министерство обороны ОАЭ сегодня, 3 марта, заявило, что Иран запустил по стране 186 баллистических ракет - 172 были перехвачены, 13 упали в море и одна упала на территории Эмиратов.

Кроме того, были обнаружены 812 беспилотников, из которых 755 были перехвачены, а 57 достигли целей на территории страны. Погибли трое иностранных граждан, около 70 получили ранения.

"ОАЭ оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, граждан и жителей", - добавили в ведомстве.