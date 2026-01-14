Иран вызвал послов ЕС "на ковер", но получил жесткий сигнал из-за репрессий, - Politico
Иран собрал дипломатов ЕС, чтобы говорить о "внешнем заговоре", но в ответ услышал четкий сигнал: репрессии только усилят европейское давление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РоІітісо.
Как сообщили изданию европейские чиновники, все послы государств ЕС, которые до сих пор работают в Тегеране, были вызваны на необычную закрытую встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Согласно дипломатическим традициям такая форма "коллективного вызова" является крайне редкой.
Встреча началась с выступления иранского министра, который изложил официальную позицию режима: протесты он назвал организованными "провокаторами", якобы поддержанными из-за рубежа. Очевидно, иранские власти пытались прочитать Европе лекцию о "внешнем заговоре" и "антигосударственных беспорядках".
Вот только европейские дипломаты, которых экстренно собрали в иранской столице, использовали эту встречу, чтобы прямо и жестко заявить о неприемлемости кровавого подавления протестов в стране.
Так, послы открыто опровергли версию Тегерана и выразили возмущение масштабами насилия. При этом их слова были максимально резкими. Например, французский МИД подтвердил, что во время встречи дипломаты "решительно и однозначно" донесли свою позицию.
Евросоюз усиливает давление
Кстати, параллельно страны ЕС переходят от дипломатических демаршей к конкретным шагам.
Испания, Франция, Бельгия, Чехия и Нидерланды уже вызвали иранских послов, чтобы официально выразить протест против насилия. А Германия и Нидерланды пошли еще дальше - они продвигают идею внесения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций ЕС.
Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас уже анонсировала новый пакет санкций против Ирана. Ожидается, что предложение представят на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 29 января.
Ситуация в Иране
Напомним, массовые антиправительственные протесты начались в Иране 28 декабря, они вспыхнули из-за жестких действий властей, постоянных нарушений прав человека и ухудшения экономической и социальной ситуации.
После первых данных о жертвах президент США Дональд Трамп заявил, что Иран "начинает" переступать его "красную линию". По данным Axios, Трамп раздумывает об ударах по Ирану, чтобы наказать режим аятолл за убийства.
По неподтвержденным данным, во время протестов могли погибнуть около 12 тысяч человек.
Подробнее о протестах в Иране и как они могут повлиять на события в Украине - в материале РБК-Украина.