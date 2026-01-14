Іран викликав послів ЄС "на килим", але отримав жорсткий сигнал через репресії, - Politico

Як повідомили виданню європейські чиновники, усіх послів держав ЄС, які досі працюють у Тегерані, було викликано на незвичну закриту зустріч з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Згідно дипломатичних традицій така форма "колективного виклику" є вкрай рідкісною.

Зустріч розпочалася з виступу іранського міністра, який виклав офіційну позицію режиму: протести він назвав організованими "провокаторами", нібито підтриманими з-за кордону. Вочевидь іранська влада намагалася прочитати Європі лекцію про "зовнішню змову" та "антидержавні заворушення".

От тільки європейські дипломати, яких екстрено зібрали в іранській столиці, використали цю зустріч, аби прямо й жорстко заявити про неприйнятність кривавого придушення протестів у країні.

Так, посли відкрито заперечили версію Тегерана та висловили обурення масштабами насильства. При цьому їх слова були максимально різкими. Наприклад, французьке МЗС підтвердило, що під час зустрічі дипломати "рішуче й однозначно" донесли свою позицію.

Євросоюз посилює тиск

До речі, паралельно країни ЄС переходять від дипломатичних демаршів до конкретних кроків.

Іспанія, Франція, Бельгія, Чехія та Нідерланди вже викликали іранських послів, щоб офіційно висловити протест проти насильства. А Німеччина та Нідерланди пішли ще далі - вони просувають ідею внесення Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) до списку терористичних організацій ЄС.

Крім того, очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас вже анонсувала новий пакет санкцій проти Ірану. Очікується, що пропозицію представлять на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 29 січня.