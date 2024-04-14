Президент Израиля об атаке Ирана: это объявление войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

"Это объявление войны", - сказал президент Израиля, комментируя иранскую атаку.

Герцог отметил, что сейчас Израиль "рассматривает все варианты" ответа на атаку, но не ищет войны.

"Сейчас, поскольку мы сдержаны, и поскольку мы знаем о последствиях, и поскольку мы обсуждаем это с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты, и я уверен, что мы сделаем необходимые шаги для защиты и обороны нашего народа. Мы не ищем войны", - подчеркнул он.

По словам израильского президента, иранская атака стала еще одним примером того, как Иран распространяет хаос, террор и нестабильность по всему миру.