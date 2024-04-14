ua en ru
Вс, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Израиля об атаке Ирана: это объявление войны

Израиль, Воскресенье 14 апреля 2024 20:50
UA EN RU
Президент Израиля об атаке Ирана: это объявление войны Фото: Ицхак Герцог, президент Израиля (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал "объявлением войны" воздушную атаку со стороны Ирана, произошедшую в ночь на 14 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

"Это объявление войны", - сказал президент Израиля, комментируя иранскую атаку.

Герцог отметил, что сейчас Израиль "рассматривает все варианты" ответа на атаку, но не ищет войны.

"Сейчас, поскольку мы сдержаны, и поскольку мы знаем о последствиях, и поскольку мы обсуждаем это с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты, и я уверен, что мы сделаем необходимые шаги для защиты и обороны нашего народа. Мы не ищем войны", - подчеркнул он.

По словам израильского президента, иранская атака стала еще одним примером того, как Иран распространяет хаос, террор и нестабильность по всему миру.

"Пора, чтобы мир столкнулся с этой империей зла в Тегеране и дал понять иранскому режиму, что это не может пройти мимо, что это неприемлемо", - добавил Герцог.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

По данным западных СМИ, Израиль ответит Ирану, но масштабы ответа будут определены на заседании военного кабинета. США уже предупредили Израиль, что не будут участвовать в ответе.

В то же время министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что ответ на атаку Ирана будет тогда, когда будет удобно Израилю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран
NEWS
Россияне готовят новую провокацию на Запорожской АЭС, - Генштаб
Россияне готовят новую провокацию на Запорожской АЭС, - Генштаб
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский