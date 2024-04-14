Президент Израиля об атаке Ирана: это объявление войны
Президент Израиля Ицхак Герцог назвал "объявлением войны" воздушную атаку со стороны Ирана, произошедшую в ночь на 14 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
"Это объявление войны", - сказал президент Израиля, комментируя иранскую атаку.
Герцог отметил, что сейчас Израиль "рассматривает все варианты" ответа на атаку, но не ищет войны.
"Сейчас, поскольку мы сдержаны, и поскольку мы знаем о последствиях, и поскольку мы обсуждаем это с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты, и я уверен, что мы сделаем необходимые шаги для защиты и обороны нашего народа. Мы не ищем войны", - подчеркнул он.
По словам израильского президента, иранская атака стала еще одним примером того, как Иран распространяет хаос, террор и нестабильность по всему миру.
"Пора, чтобы мир столкнулся с этой империей зла в Тегеране и дал понять иранскому режиму, что это не может пройти мимо, что это неприемлемо", - добавил Герцог.
Атака Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.
По данным западных СМИ, Израиль ответит Ирану, но масштабы ответа будут определены на заседании военного кабинета. США уже предупредили Израиль, что не будут участвовать в ответе.
В то же время министр военного кабинета Израиля Бени Ганц заявил, что ответ на атаку Ирана будет тогда, когда будет удобно Израилю.
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