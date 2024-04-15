Иран угрожает нанести еще больший удар, если Израиль отомстит за атаку

Иран заявил, что после массированной атаки по Израилю минувшей ночью может нанести удары с большей силой в случае, если страна "мстят" за это воздушное нападение 14 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам начальника штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммада Багери, ответ Тегерана будет "намного масштабнее, чем сегодняшние военные действия, если Израиль отомстит Ирану".

Он также заявил иранскому государственному телевидению, что Тегеран предупредил Вашингтон, что любая поддержка израильских ответных мер приведет "к результатам", имея в виду возможность нанесения ударов по базам США на Ближнем Востоке, которые также "являются целью".

Иранские чиновники добавили, что соседние страны в регионе были проинформированы о готовящейся атаке по Израилю за несколько дней до ударов.

Выступая перед иностранными послами в Тегеране, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан сказал, что Иран также сообщил Штатам, что его удары по Израилю будут "ограниченными", и будут направлены "на самооборону".

Что говорят в Израиле о масштабной иранской атаке

Израильские официальные лица заявили, что оборонная система страны "Железный купол" выдержала серьезное испытание во время атаки Ирана в ночь на 14 апреля, перехватив 99% из 300 целей "разного типа", направленных на нее.

По словам спикера Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, Корпус стражей Исламской революции Ирана запустил 170 беспилотных летательных аппаратов, более 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, передает ABC.

Также представитель ЦАХАЛ отметил, что "99% угроз, направленных на территорию Израиля, были перехвачены", что является "очень важным стратегическим достижением".

Хагари сказал, что иранская атака привела лишь к одной пострадавшей в Израиле - это 10-летняя девочка, тяжело раненная из-за попадания обломка, вероятно, перехваченной ракеты.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал "объявлением войны" воздушную атаку со стороны Ирана. По его словам, Израиль "рассматривает все варианты" ответа на атаку, но не ищет войны. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, что Италия созвала срочное заседание G7, чтобы обсудить обострение ситуации на Ближнем Востоке. В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал на вторник онлайн-встречу министров иностранных дел ЕС.

Также сообщалось, что 14 апреля "Группа семи" (G7) сделала совместное заявление после онлайн-встречи об атаке Ирана на Израиль. На иранскую атаку также отреагировали в НАТО.

Днем 14 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на израильский источник сообщил, что Израиль ответит Ирану, но масштабы ответа будут определены на заседании военного кабинета.

В то же время, по данным The Guardian, США уже предупредили Израиль, что не будут участвовать в израильском ответе. Как писало CNN, в воскресенье вечером заседание военного кабинета Израиля закончилось без решения ответа на нападение Ирана.