Байден подтвердил угрозу удара Ирана по Израилю: это произойдет скорее раньше, чем позже

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ожидает, что Иран "рано или поздно" нападет на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я не хочу разглашать секретную информацию, но я ожидаю, что это произойдет скорее раньше, чем позже", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос, насколько неизбежно нападение Ирана на Израиль.

Он также обратился к Ирану и сказал: "Не делайте этого" (не нападайте на Израиль – ред.)

Он также отметил, что Соединенные Штаты "отданы" защите Израиля.

"Мы привержены защите Израиля. Мы поддержим Израиль, мы поможем защитить Израиль, и Иран не добьется успеха", - сказал Байден.

Возможно нападение Ирана

Напомним, в начале апреля израильские военные нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. Здание было полностью уничтожено, в результате обстрела погиб высокопоставленный иранский генерал.

На этом фоне Иран начал неоднократно угрожать, что ответит на такой удар. В Белом доме заявили, что угроза нападения на Израиль реальна.

Ранее сообщалось, что на севере Израиля вечером пятницы, 12 апреля, доносилась сирена предупреждения о ракетном ударе. Из Ливана по стране было запущено более 50 ракет.

Более подробно о ситуации вокруг Израиля и Ирана – в материале РБК-Украина.

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