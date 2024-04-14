G7 и НАТО отреагировали на атаку Ирана на Израиль: что заявили
"Группа семи" (G7) сделала совместное заявление после онлайн-встречи по атаке Ирана на Израиль. На иранскую атаку также отреагировали в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома и пост пресс-секретаря НАТО Фары Дахлалл в Twitter.
Заявление G7
"Мы, лидеры G7, однозначно и самым решительным образом осуждаем прямое и беспрецедентное нападение Ирана на Израиль. Иран выпустил сотни беспилотников и ракет по Израилю. Израиль с помощью своих партнеров отбил атаку", - говорится в заявлении G7, которое опубликовал Белый дом.
Лидеры G7 также выразили "полную солидарность и поддержку" Израилю и его народу и подтвердили приверженность его безопасности.
"Своими действиями Иран еще больше сделал шаг к дестабилизации региона и рискует спровоцировать неконтролируемую региональную эскалацию. Этого надо избегать. Мы будем продолжать работать над стабилизацией ситуации и избеганием дальнейшей эскалации", - отметили лидеры G7 в заявлении.
В то же время, лидеры G7 обратились к Ирану и его сторонникам с требованием прекратить свои нападения на Израиль.
"И мы готовы принять дальнейшие меры сейчас и в ответ на дальнейшие дестабилизирующие инициативы", - отмечается в заявлении G7.
Реакция НАТО
Представитель НАТО в своем сообщении в соцсети Twitter отметила, что в Альянсе осуждают действия Ирана и призывают к "сдержанности".
"Жизненно важно, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не вышел из-под контроля", - подчеркнула она.
Атака Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями ударных беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.
После этого стало известно, что Италия созвала срочное заседание G7, чтобы обсудить обострение ситуации на Ближнем Востоке. В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал на вторник онлайн-встречу министров иностранных дел ЕС.
Как писало РБК-Украина, президент Израиля Ицхак Герцог назвал "объявлением войны" воздушную атаку со стороны Ирана. По его словам, Израиль "рассматривает все варианты" ответа на атаку, но не ищет войны.
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