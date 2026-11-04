"Крышевание" силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела "Карфаген"

НАБУ и САП обнародовали новые 54-минутные аудиозаписи по резонансному делу "Карфаген". Они заявили о разоблачении деятельности преступной организации, которая годами беспрепятственно функционировала в Украине под прикрытием чиновников СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

РБК-Украина рассказывает, что известно из новых записей по делу "Карфаген".

По версии следствия, преступная организация годами действовала под прикрытием правоохранителей. В нее могли входить чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора. Схема охватывала десятки мошеннических кол-центров, торговлю наркотиками, изготовление фальшивой валюты, похищение и пытки людей.

По данным НАБУ, в группировку входили не менее 12 человек, среди которых были действующие должностные лица СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции. Организация годами могла беспрепятственно работать в Украине благодаря договоренностям с силовиками.

Среди направлений ее деятельности следствие называет мошеннические кол-центры, сбыт наркотиков, продажу контрафактных сигарет и поддельной валюты. Также участников группировки подозревают в причастности к похищениям людей, заказным пыткам и требованию миллионов долларов.

Кто входил в группировку

По данным следствия, организацию создал мужчина с прозвищем "Криминал" - лицо с уголовным прошлым, которое трижды осуждали. Как сообщали источники "Украинской правды", речь идет, вероятно, об Андрее Осипове.

Его главным партнером, по версии НАБУ, был беглый россиянин по прозвищу "Мексиканец" (Егор Буркин) - основатель и руководитель транснационального наркокартеля "Химпром". Он скрылся в Украине после объявления в розыск в РФ в 2016 году. В то же время, по данным следствия, в украинском розыске он находится с 2019 года.

Состав преступной организации по версии НАБУ

Среди других участников организации следствие называет:

"Боксер" и "Паша" - подчиненные "Криминалу", выполнявшие силовые и другие поручения, связанные с "грязной работой".

- подчиненные "Криминалу", выполнявшие силовые и другие поручения, связанные с "грязной работой". "Прайс" - полицейский, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции. По данным НАБУ, отвечал за прикрытие деятельности колцентров.

- полицейский, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции. По данным НАБУ, отвечал за прикрытие деятельности колцентров. "Консультант" - еще один полицейский, отвечавший за безопасность и координировавший отдельные направления незаконной деятельности.

- еще один полицейский, отвечавший за безопасность и координировавший отдельные направления незаконной деятельности. "Аким" - чиновник СБУ в звании генерал-майора. По версии следствия, он обеспечивал защиту группировки от своих коллег из Службы безопасности.

52 колцентра, наркотики и фальшивые евро

Как установили детективы НАБУ, деятельность организации охватывала обширную сеть незаконного бизнеса.

В частности, речь идет о 52 мошеннических колцентрах, в которых работали около 2700 человек. Кроме того, участники группировки занимались сбытом наркотиков и имели подпольный цех по изготовлению фальшивых евро.

Среди прочего, следствие установило причастность организации к продаже психотропных смесей U-420, контрафактных сигарет и поддельной валюты.

По данным НАБУ, за защиту от правоохранителей участники группировки ежемесячно платили по 7 тысяч долларов в криптовалюте. Через один из криптокошельков прошло 3,75 млн долларов.

Соответствующие силовики заранее предупреждали о государственных проверках, помогали решать вопросы в судах и даже предоставляли доступ к городским камерам видеонаблюдения.

Отдельно детективы установили, что участники организации из-за подкупа судей Печерского суда возвращали изъятую технику. Также они планировали подкуп министров.

Фигуранты планировали подкуп министров.

Похищение, пытки и угрозы журналисту

Еще одно направление расследования касается похищений людей, заказных пыток и вымогательства денег.

По данным следствия, в отдельных эпизодах от потерпевших требовали до 5 млн долларов. Для слежки за людьми участники организации, как утверждают детективы, использовали камеры системы "Безпечне місто" и базы данных МВД.

Группировка совершала нападения на людей

Кроме того, после расследования Bihus.Info фигуранты, по данным следствия, обсуждали похищение журналиста Дениса Бигуса за границей или нападение на него с использованием кислоты.

Также участники планировали угрожать физической расправой блогеру Игорю Лаченкову (владелец Telegram-канала "Лачен пишет") и медиа ProKyiv.

На Бигуса, Лачена и защитника Мариуполя хотели напасть за их расследование о сетях магазинов U420.

Кроме того, "Мексиканец" и "Криминал" обсуждают избиение или облитие кислотой защитника Мариуполя (прошедшего плен РФ), который собирался ликвидировать магазины U420 (наркшопы).

Также из новых записей НАБУ следует, что Буркин сотрудничает с ФСБ уже во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Фигуранты дела сотрудничали с российской ФСБ

Фигуранты могли фабриковать дела против детективов НАБУ

В НАБУ утверждают, что после того, как антикоррупционные органы начали расследовать деятельность организации, коррумпированные правоохранители присоединились к фабрикованию уголовных дел против детективов НАБУ.

В частности, фигуранты дела "Карфаген" сотрудничали с ФСБ, чтобы сфабриковать дело в отношении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Это обстоятельство стало одним из важных направлений расследования, поскольку речь идет о возможном использовании правоохранительной системы для защиты незаконного бизнеса и противодействии антикоррупционным органам.

Что известно об обысках у руководителей СБУ

В среду, 4 ноября НАБУ и САП пришли с обысками к нескольким чиновникам СБУ. Как писала "Украинская правда", эти обыски могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова ("Криминала"), ранее задержанного антикоррупционными органами.

"После задержания близкого к топ-чиновникам СБУ Андрея Осипова ("Криминала") главной интригой для всех силовиков было, разблокировали ли НАБУ и САП его телефон. Судя по событиям, похоже, разблокировали", - цитирует УП собеседника.

УП узнало, что сегодня следственные действия прошли у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ полковника Антона Кравчука. Также обыски пытались провести у первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки (он фигурирует под псевдонимом "Аким" и был задержан, сообщает УП).

В НАБУ заявили, что во время проведения законных следственных действий на основании определения следственного судьи ВАКС один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

Кроме того, как писало УП, следователи пришли с обысками к первому заместителю начальника Главного управления "Д" Департамента защиты национальной государственности СБУ Александру Ковальчуку.

С чего началось дело "Карфаген"

Напомним, о разоблачении первых фигурантов операции "Карфаген" стало известно 5 сентября 2026 года.

В частности, НАБУ и САП подозревают руководителя одного из подразделений Офиса Генерального прокурора Сергея Кропиву и его сообщников в создании преступной организации, которая организовала системное получение взяток от мошеннических кол-центров и легализовало более 89,9 млн грн.

По данным следствия, организация получала деньги за непрепятствование работе мошеннических кол-центров. В тот же день пяти людям сообщили о подозрении в создании, руководстве и участии в преступной организации.

Недавно Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил Кропиве меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней (с залогом более 93 млн грн вместо начальных 120 млн грн).

Выезд из Украины генпрокурора Кравченко

В рамках спецоперации "Карфаген" в Офисе генпрокурора проводили обыски в служебных помещениях, которыми пользовался тогдашний генеральный прокурор Руслан Кравченко.

6 сентября Кравченко отрицал свою причастность к "крышеванию" колцентров. Он поручил проверить работу ОГП на полиграфе. Работника Офиса, фигурировавшего в расследовании, отстранили от работы.

14 сентября, после заявления об отставке, Кравченко сообщил, что подписал подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу и человеку из близкого окружения руководителя САП Александра Клименко.

На фоне скандала с возможной причастностью к делу "Карфаген" Руслан Кравченко подал заявление об увольнении и покинул территорию Украины, объяснив свой выезд служебной командировкой.

По неподтвержденным данным, Кравченко вместе с супругой может находиться в Вене (Австрия), где якобы ведет переговоры с местными адвокатскими фирмами по получению убежища.