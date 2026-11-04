ua en ru
Ср, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

"Крышевание" силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела "Карфаген"

16:57 04.11.2026 Ср
6 мин
aimg Мария Кучерявец
"Крышевание" силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела "Карфаген" Фото: Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов (nabu.gov.ua)
Додати як бажане джерело в Google

НАБУ и САП обнародовали новые 54-минутные аудиозаписи по резонансному делу "Карфаген". Они заявили о разоблачении деятельности преступной организации, которая годами беспрепятственно функционировала в Украине под прикрытием чиновников СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции.

РБК-Украина рассказывает, что известно из новых записей по делу "Карфаген".

По версии следствия, преступная организация годами действовала под прикрытием правоохранителей. В нее могли входить чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора. Схема охватывала десятки мошеннических кол-центров, торговлю наркотиками, изготовление фальшивой валюты, похищение и пытки людей.

По данным НАБУ, в группировку входили не менее 12 человек, среди которых были действующие должностные лица СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции. Организация годами могла беспрепятственно работать в Украине благодаря договоренностям с силовиками.

Среди направлений ее деятельности следствие называет мошеннические кол-центры, сбыт наркотиков, продажу контрафактных сигарет и поддельной валюты. Также участников группировки подозревают в причастности к похищениям людей, заказным пыткам и требованию миллионов долларов.

Кто входил в группировку

По данным следствия, организацию создал мужчина с прозвищем "Криминал" - лицо с уголовным прошлым, которое трижды осуждали. Как сообщали источники "Украинской правды", речь идет, вероятно, об Андрее Осипове.

Его главным партнером, по версии НАБУ, был беглый россиянин по прозвищу "Мексиканец" (Егор Буркин) - основатель и руководитель транснационального наркокартеля "Химпром". Он скрылся в Украине после объявления в розыск в РФ в 2016 году. В то же время, по данным следствия, в украинском розыске он находится с 2019 года.

&quot;Крышевание&quot; силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела &quot;Карфаген&quot;
Состав преступной организации по версии НАБУ

Среди других участников организации следствие называет:

  • "Боксер" и "Паша" - подчиненные "Криминалу", выполнявшие силовые и другие поручения, связанные с "грязной работой".
  • "Прайс" - полицейский, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции. По данным НАБУ, отвечал за прикрытие деятельности колцентров.
  • "Консультант" - еще один полицейский, отвечавший за безопасность и координировавший отдельные направления незаконной деятельности.
  • "Аким" - чиновник СБУ в звании генерал-майора. По версии следствия, он обеспечивал защиту группировки от своих коллег из Службы безопасности.

52 колцентра, наркотики и фальшивые евро

Как установили детективы НАБУ, деятельность организации охватывала обширную сеть незаконного бизнеса.

В частности, речь идет о 52 мошеннических колцентрах, в которых работали около 2700 человек. Кроме того, участники группировки занимались сбытом наркотиков и имели подпольный цех по изготовлению фальшивых евро.

Среди прочего, следствие установило причастность организации к продаже психотропных смесей U-420, контрафактных сигарет и поддельной валюты.

По данным НАБУ, за защиту от правоохранителей участники группировки ежемесячно платили по 7 тысяч долларов в криптовалюте. Через один из криптокошельков прошло 3,75 млн долларов.

Соответствующие силовики заранее предупреждали о государственных проверках, помогали решать вопросы в судах и даже предоставляли доступ к городским камерам видеонаблюдения.

Отдельно детективы установили, что участники организации из-за подкупа судей Печерского суда возвращали изъятую технику. Также они планировали подкуп министров.

&quot;Крышевание&quot; силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела &quot;Карфаген&quot;
Фигуранты планировали подкуп министров.

Похищение, пытки и угрозы журналисту

Еще одно направление расследования касается похищений людей, заказных пыток и вымогательства денег.

По данным следствия, в отдельных эпизодах от потерпевших требовали до 5 млн долларов. Для слежки за людьми участники организации, как утверждают детективы, использовали камеры системы "Безпечне місто" и базы данных МВД.

&quot;Крышевание&quot; силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела &quot;Карфаген&quot;
Группировка совершала нападения на людей

Кроме того, после расследования Bihus.Info фигуранты, по данным следствия, обсуждали похищение журналиста Дениса Бигуса за границей или нападение на него с использованием кислоты.

Также участники планировали угрожать физической расправой блогеру Игорю Лаченкову (владелец Telegram-канала "Лачен пишет") и медиа ProKyiv.

&quot;Крышевание&quot; силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела &quot;Карфаген&quot;
На Бигуса, Лачена и защитника Мариуполя хотели напасть за их расследование о сетях магазинов U420.

Кроме того, "Мексиканец" и "Криминал" обсуждают избиение или облитие кислотой защитника Мариуполя (прошедшего плен РФ), который собирался ликвидировать магазины U420 (наркшопы).

Также из новых записей НАБУ следует, что Буркин сотрудничает с ФСБ уже во время полномасштабного вторжения России в Украину.

&quot;Крышевание&quot; силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела &quot;Карфаген&quot;
Фигуранты дела сотрудничали с российской ФСБ

Фигуранты могли фабриковать дела против детективов НАБУ

В НАБУ утверждают, что после того, как антикоррупционные органы начали расследовать деятельность организации, коррумпированные правоохранители присоединились к фабрикованию уголовных дел против детективов НАБУ.

В частности, фигуранты дела "Карфаген" сотрудничали с ФСБ, чтобы сфабриковать дело в отношении детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Это обстоятельство стало одним из важных направлений расследования, поскольку речь идет о возможном использовании правоохранительной системы для защиты незаконного бизнеса и противодействии антикоррупционным органам.

Что известно об обысках у руководителей СБУ

В среду, 4 ноября НАБУ и САП пришли с обысками к нескольким чиновникам СБУ. Как писала "Украинская правда", эти обыски могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова ("Криминала"), ранее задержанного антикоррупционными органами.

"После задержания близкого к топ-чиновникам СБУ Андрея Осипова ("Криминала") главной интригой для всех силовиков было, разблокировали ли НАБУ и САП его телефон. Судя по событиям, похоже, разблокировали", - цитирует УП собеседника.

УП узнало, что сегодня следственные действия прошли у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ полковника Антона Кравчука. Также обыски пытались провести у первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергея Дуки (он фигурирует под псевдонимом "Аким" и был задержан, сообщает УП).

В НАБУ заявили, что во время проведения законных следственных действий на основании определения следственного судьи ВАКС один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

Кроме того, как писало УП, следователи пришли с обысками к первому заместителю начальника Главного управления "Д" Департамента защиты национальной государственности СБУ Александру Ковальчуку.

С чего началось дело "Карфаген"

Напомним, о разоблачении первых фигурантов операции "Карфаген" стало известно 5 сентября 2026 года.

В частности, НАБУ и САП подозревают руководителя одного из подразделений Офиса Генерального прокурора Сергея Кропиву и его сообщников в создании преступной организации, которая организовала системное получение взяток от мошеннических кол-центров и легализовало более 89,9 млн грн.

По данным следствия, организация получала деньги за непрепятствование работе мошеннических кол-центров. В тот же день пяти людям сообщили о подозрении в создании, руководстве и участии в преступной организации.

Недавно Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил Кропиве меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней (с залогом более 93 млн грн вместо начальных 120 млн грн).

Выезд из Украины генпрокурора Кравченко

В рамках спецоперации "Карфаген" в Офисе генпрокурора проводили обыски в служебных помещениях, которыми пользовался тогдашний генеральный прокурор Руслан Кравченко.

6 сентября Кравченко отрицал свою причастность к "крышеванию" колцентров. Он поручил проверить работу ОГП на полиграфе. Работника Офиса, фигурировавшего в расследовании, отстранили от работы.

14 сентября, после заявления об отставке, Кравченко сообщил, что подписал подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу и человеку из близкого окружения руководителя САП Александра Клименко.

На фоне скандала с возможной причастностью к делу "Карфаген" Руслан Кравченко подал заявление об увольнении и покинул территорию Украины, объяснив свой выезд служебной командировкой.

По неподтвержденным данным, Кравченко вместе с супругой может находиться в Вене (Австрия), где якобы ведет переговоры с местными адвокатскими фирмами по получению убежища.

В то же время о подозрении Кравченко пока не сообщали.

Служебное расследование установило, что во время пребывания в должности генерального прокурора он совершил дисциплинарный проступок, организовав себе безосновательный выезд за границу. Вопрос о привлечении его к уголовной ответственности должны решать антикоррупционные органы Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины ФСБ НАБУ САП
Новости
"Крышевание" силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела "Карфаген"
"Крышевание" силовиками, ФСБ и угрозы Бигусу: новые подробности дела "Карфаген"
Аналитика
Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Синее цунами. Как Трамп разгромно проиграл выборы в США и чего ждать Украине