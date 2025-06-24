Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ: что известно

Иран приостанавливает свое сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии.

Такое заявление сделал представитель иранской комиссии Эбрахим Резаи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ранее, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал от Ирана сообщать агентству о любом перемещении ядерных материалов внутри страны.

Законопроект еще предстоит одобрить на пленарном заседании.

Комитет по набезопасности парламента Ирана одобрил общие принципы законопроекта, призванного полностью приостановить сотрудничество Тегерана с органом ООН. По словам Резаи, разрешение инспекций и представление отчетов в МАГАТЭ будут приостановлены до тех пор, пока "не будет гарантирована безопасность ядерных объектов" Ирана.

"Иранский парламентский комитет одобрил генеральный план по приостановлению сотрудничества с МАГАТЭ", - сказано в сообщении.

Отношения Ирана и США

Напомним, Соединенные Штаты 22 июня ударили по трем ядерным объектам на территории Ирана. Речь идет об объектах, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане. США применили специальные противобункерные авиабомбы, предназначенные для поражения защищенных целей.

Вечером в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его стране удалось полностью уничтожить ядерную программу Ирана.

Президент США Дональд Трамп подтвердил эту информацию. Он сказал, что все ключевые объекты получили "монументальный ущерб".

В свою очередь, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предположил, что объект в Фордо мог устоять после американских ударов.

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