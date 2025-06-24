Іран призупинив співпрацю з МАГАТЕ: що відомо

Іран призупиняє свою співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії.

Таку заяву зробив представник іранської комісії Ебрахім Резаї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Раніше, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі зажадав від Ірану повідомляти агентству про будь-яке переміщення ядерних матеріалів всередині країни.

Законопроєкт ще належить схвалити на пленарному засіданні.

Комітет із набезпеки парламенту Ірану схвалив загальні принципи законопроєкту, покликаного повністю зупинити співпрацю Тегерана з органом ООН. За словами Резаї, дозвіл інспекцій і подання звітів у МАГАТЕ буде припинено доти, доки "не буде гарантовано безпеки ядерних об'єктів" Ірану.

"Іранський парламентський комітет схвалив генеральний план із призупинення співпраці з МАГАТЕ", - ідеться в повідомленні.

Відносини Ірану та США

Нагадаємо, Сполучені Штати 22 червня вдарили по трьох ядерних об'єктах на території Ірану. Йдеться про об'єкти, розташовані у Фордо, Натанзі та Ісфахані. США застосували спеціальні протибункерні авіабомби, призначені для ураження захищених цілей.

Увечері в неділю міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що його країні вдалося повністю знищити ядерну програму Ірану.

Президент США Дональд Трамп підтвердив цю інформацію. Він сказав, що всі ключові об'єкти зазнали "монументальної шкоди".

Зі свого боку, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху припустив, що об'єкт у Фордо міг встояти після американських ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.