Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран пригрозил ударами по нефтяным объектам США

17:32 18.03.2026 Ср
2 мин
В Тегеране заявили о расширении перечня целей в конфликте
aimg Мария Науменко
фото: Иран пригрозил ударами по нефтяным объектам США (flickr.com)

Командующий ВМС Корпуса стражей Исламской революции Алиреза Тангисири заявил, что Иран рассматривает возможность атак на нефтяную инфраструктуру, связанную с США.

По его словам, нефтяные объекты, связанные с США, могут быть приравнены к американским военным базам.

"По мере обновления списка целей нефтяные объекты, связанные с США, будут поставлены в один ряд с американскими базами и станут объектом мощного обстрела", - подчеркнул он.

Тангисири также призвал гражданских избегать таких объектов.

"Мы предупреждаем граждан и работников держаться подальше от этих объектов", - подытожил он.

Напомним, военный конфликт на Ближнем Востоке начался в конце февраля 2026 года. Союзники США предупреждали о риске масштабной эскалации, которая может повлиять на глобальные энергетические рынки.

12 марта Дональд Трамп заявил, что США фактически уже победили в войне против Ирана, однако боевые действия продолжаются. В то же время Израиль планирует продолжать свою кампанию еще как минимум несколько недель.

По данным The Wall Street Journal, часть советников Трампа призывает к завершению войны на фоне роста цен на нефть и рисков затяжного конфликта.

Больше по теме:
ИранБлижний востокСоединенные Штаты АмерикиНАФТА