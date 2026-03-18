Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іран пригрозив ударами по нафтових об’єктах США

17:32 18.03.2026 Ср
2 хв
У Тегерані заявили про розширення переліку цілей у конфлікті
aimg Марія Науменко
фото: Іран пригрозив ударами по нафтових об’єктах США (flickr.com)

Командувач ВМС Корпусу вартових Ісламської революції Аліреза Тангісірі заявив, що Іран розглядає можливість атак на нафтову інфраструктуру, пов’язану зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Тангісірі в соцмережі Х.

Читайте також: Для цього немає жодної причини: Трамп заявив, що не готовий оголосити перемогу над Іраном

За його словами, нафтові об’єкти, пов’язані зі США, можуть бути прирівняні до американських військових баз.

"У міру оновлення списку цілей нафтові об’єкти, пов’язані зі США, будуть поставлені в один ряд з американськими базами і стануть об’єктом потужного обстрілу", - наголосив він.

Тангісірі також закликав цивільних уникати таких об’єктів.

"Ми попереджаємо громадян і працівників триматися подалі від цих об'єктів", - підсумував він.

Нагадаємо, військовий конфлікт на Близькому Сході розпочався наприкінці лютого 2026 року. Союзники США попереджали про ризик масштабної ескалації, яка може вплинути на глобальні енергетичні ринки.

12 березня Дональд Трамп заявив, що США фактично вже перемогли у війні проти Ірану, однак бойові дії тривають. Водночас Ізраїль планує продовжувати свою кампанію ще щонайменше кілька тижнів.

За даними The Wall Street Journal, частина радників Трампа закликає до завершення війни на тлі зростання цін на нафту та ризиків затяжного конфлікту.

