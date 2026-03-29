Иран угрожает ударами по университетам США на Ближнем Востоке
Корпус стражей исламской революции угрожает атаковать американские университеты на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Угрозы прозвучали после того, как Иран заявил, что американские и израильские авиаудары уничтожили два иранских университета.
"Если правительство США хочет, чтобы его университеты в регионе были свободны от репрессий... оно должно осудить бомбардировки университетов в официальном заявлении до 12:00 в понедельник, 30 марта, по тегеранскому времени", - говорится в заявлении, опубликованном иранскими СМИ.
Иранцы советуют всем сотрудникам, преподавателям и студентам американских университетов в регионе и жителям окрестных районов держаться на расстоянии километра от кампусов.
Несколько американских университетов имеют кампусы, разбросанные по всему региону Персидского залива, такие как Техасский университет A&M в Катаре и Нью-Йоркский университет в Объединенных Арабских Эмиратах.
Война США против Ирана
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет избежать затяжной войны и рассчитывает завершить конфликт уже в ближайшие недели. По данным СМИ, президент США настаивает на соблюдении ранее определенных сроков.
В рамках подготовки к переговорам Трамп на 10 дней приостановил удары по энергетическим объектам Ирана. По его словам, этот шаг был сделан по просьбе Тегерана, а сам диалог с иранской стороной "идет очень хорошо".
Также Иран обещал передать США встречное предложение по мирному урегулированию. В Белом доме заявляли, что ждут официального сигнала от Тегерана.
В то же время СМИ сообщают, что Пентагон ведет подготовку к возможным наземным операциям в Иране, которые могут длиться несколько недель, в зависимости от решения Трампа.