ua en ru
Вс, 29 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран угрожает ударами по университетам США на Ближнем Востоке

12:18 29.03.2026 Вс
2 мин
Речь идет о филиалах американских колледжей, которые размещены в странах Персидского залива
aimg Татьяна Степанова
Иран угрожает ударами по университетам США на Ближнем Востоке Фото: президент США Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Корпус стражей исламской революции угрожает атаковать американские университеты на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Угрозы прозвучали после того, как Иран заявил, что американские и израильские авиаудары уничтожили два иранских университета.

"Если правительство США хочет, чтобы его университеты в регионе были свободны от репрессий... оно должно осудить бомбардировки университетов в официальном заявлении до 12:00 в понедельник, 30 марта, по тегеранскому времени", - говорится в заявлении, опубликованном иранскими СМИ.

Иранцы советуют всем сотрудникам, преподавателям и студентам американских университетов в регионе и жителям окрестных районов держаться на расстоянии километра от кампусов.

Несколько американских университетов имеют кампусы, разбросанные по всему региону Персидского залива, такие как Техасский университет A&M в Катаре и Нью-Йоркский университет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Война США против Ирана

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет избежать затяжной войны и рассчитывает завершить конфликт уже в ближайшие недели. По данным СМИ, президент США настаивает на соблюдении ранее определенных сроков.

В рамках подготовки к переговорам Трамп на 10 дней приостановил удары по энергетическим объектам Ирана. По его словам, этот шаг был сделан по просьбе Тегерана, а сам диалог с иранской стороной "идет очень хорошо".

Также Иран обещал передать США встречное предложение по мирному урегулированию. В Белом доме заявляли, что ждут официального сигнала от Тегерана.

В то же время СМИ сообщают, что Пентагон ведет подготовку к возможным наземным операциям в Иране, которые могут длиться несколько недель, в зависимости от решения Трампа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
В The Telegraph объяснили, почему Украина до сих пор не вступила в НАТО
