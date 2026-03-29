Иран угрожает ударами по университетам США на Ближнем Востоке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Угрозы прозвучали после того, как Иран заявил, что американские и израильские авиаудары уничтожили два иранских университета.

"Если правительство США хочет, чтобы его университеты в регионе были свободны от репрессий... оно должно осудить бомбардировки университетов в официальном заявлении до 12:00 в понедельник, 30 марта, по тегеранскому времени", - говорится в заявлении, опубликованном иранскими СМИ.

Иранцы советуют всем сотрудникам, преподавателям и студентам американских университетов в регионе и жителям окрестных районов держаться на расстоянии километра от кампусов.

Несколько американских университетов имеют кампусы, разбросанные по всему региону Персидского залива, такие как Техасский университет A&M в Катаре и Нью-Йоркский университет в Объединенных Арабских Эмиратах.