Іран погрожує ударами по університетах США на Близькому Сході

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Погрози пролунали після того, як Іран заявив, що американські та ізраїльські авіаудари знищили два іранські університети.

"Якщо уряд США хоче, щоб його університети в регіоні були вільні від репресій… він повинен засудити бомбардування університетів в офіційній заяві до 12:00 у понеділок, 30 березня, за тегеранським часом", - йдеться у заяві, опублікованій іранськими ЗМІ.

Іранці радять всім співробітникам, викладачам та студентам американських університетів у регіоні та мешканцям навколишніх районів триматися на відстані кілометра від кампусів.

Кілька американських університетів мають кампуси, розкидані по всьому регіону Перської затоки, такі як Техаський університет A&M у Катарі та Нью-Йоркський університет в Об'єднаних Арабських Еміратах.