Пентагон готовится к наземной операции в Иране, – Washington Post

Пентагон ведет подготовку к возможным наземным операциям в Иране, которые могут длиться несколько недель, в зависимости от решения президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Washington Post .

Подготовка к новой фазе конфликта

В США рассматривают сценарии дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. По данным источников, в регион уже перебрасываются тысячи американских военных и морских пехотинцев.

Речь идет о подготовке к потенциальной операции, которая может стать следующим этапом конфликта, если Белый дом примет соответствующее решение.

При этом подчеркивается, что обсуждаемые действия не предполагают полномасштабного вторжения.

Формат возможной операции

Согласно информации чиновников, речь может идти о проведении ограниченных рейдов с участием сил специальных операций и подразделений обычной пехоты.

Такие действия рассматриваются как более гибкий формат военного вмешательства.

Отмечается, что даже при таком подходе американские военные могут столкнуться с серьезными угрозами, включая атаки беспилотников и ракет, огонь с наземных позиций и применение самодельных взрывных устройств.

Позиция Белого дома

Администрация Дональда Трампа в последние дни демонстрирует разнонаправленные сигналы — от заявлений о стремлении завершить конфликт до предупреждений о возможной эскалации.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что подготовка Пентагона направлена на расширение вариантов для президента.

"Задача Пентагона — провести подготовку, чтобы предоставить главнокомандующему максимальную свободу выбора. Это не означает, что президент принял решение".

При этом ранее она заявила, что в случае отказа Тегерана от ядерных амбиций Трамп "готов разжечь ад" против Ирана.

Возможные цели и сроки

По информации источников, в администрации обсуждался вариант установления контроля над островом Харг.

Сроки потенциальной операции оцениваются по-разному: от нескольких недель до нескольких месяцев.

Ранее США передали Ирану перечень из 15 требований, включающий ограничения на вооружение, прекращение поддержки прокси-групп и признание Израиля.