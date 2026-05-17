ua en ru
Вс, 17 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран угрожает брать аренду за подводные интернет-кабели в Ормузском проливе, - CNN

21:10 17.05.2026 Вс
2 мин
Какие последствия может иметь отказ платить Ирану?
aimg Константин Широкун
Иран угрожает брать аренду за подводные интернет-кабели в Ормузском проливе, - CNN Фото: Иран угрожает брать аренду за подводные интернет-кабели (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Иран ввести оплату за использование подводных кабелей, через которые проходит интернет-трафик между Европой и Азией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Трамп пригрозил Ирану "тяжелыми временами", если Тегеран не заключит сделку

Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил, что Иран планирует ввести оплату за использование подводных кабелей, через которые проходит интернет-трафик между странами Персидского залива, Европой и Азией.

Как сообщает CNN, иранские государственные медиа намекнули, что в случае отказа от оплаты работа этих каналов связи может быть нарушена.

По информации телеканала, Тегеран намерен требовать от крупных технологических компаний, в частности Google, Microsoft и Amazon, соблюдения местного законодательства, а также взимать плату с операторов подводных кабелей, проложенных через Ормузский пролив.

Эксперты, на которых ссылается CNN, отмечают, что большинство кабелей проходит вблизи побережья Омана, однако часть из них находится в территориальных водах Ирана. В то же время пока непонятно, каким образом Иран сможет реализовать такие требования, особенно учитывая международные санкции, затрудняющие финансовые операции.

CNN также отмечает, что возможное повреждение этих кабелей способно серьезно повлиять на работу глобального интернета и передачу данных на триллионы долларов.

Это может вызвать перебои в функционировании банковских систем, бирж, стриминговых платформ и облачных сервисов, в частности тех, которые обеспечивают работу искусственного интеллекта.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, после возвращения из Пекина президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ослабления санкций против китайских нефтяных компаний, покупающих иранское сырье.

Также сообщалось, что во время саммита Пекин и Вашингтон достигли принципиального согласия в том, что Иран ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац тем временем предположил, что операция против Ирана может быть вскоре возобновлена - по его словам, не все цели еще достигнуты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Ормузский пролив
Новости
Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата