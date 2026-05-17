Іран погрожує брати оренду за підводні інтернет-кабелі у Ормузькій протоці, - CNN

Іран запровадити оплату за використання підводних кабелів, через які проходить інтернет-трафік між Європою та Азією.

Офіційний речник центрального штабу іранського військового командування Ебрахім Зольфагарі заявив, що Іран планує запровадити оплату за використання підводних кабелів, через які проходить інтернет-трафік між країнами Перської затоки, Європою та Азією.

Як повідомляє CNN, іранські державні медіа натякнули, що у разі відмови від оплати робота цих каналів зв’язку може бути порушена.

За інформацією телеканалу, Тегеран має намір вимагати від великих технологічних компаній, зокрема Google, Microsoft та Amazon, дотримання місцевого законодавства, а також стягувати плату з операторів підводних кабелів, прокладених через Ормузьку протоку.

Експерти, на яких посилається CNN, зазначають, що більшість кабелів проходить поблизу узбережжя Оману, однак частина з них розташована в територіальних водах Ірану. Водночас поки незрозуміло, яким чином Іран зможе реалізувати такі вимоги, особливо з огляду на міжнародні санкції, що ускладнюють фінансові операції.

CNN також наголошує, що можливе пошкодження цих кабелів здатне серйозно вплинути на роботу глобального інтернету та передачу даних на трильйони доларів.

Це може спричинити перебої у функціонуванні банківських систем, бірж, стримінгових платформ і хмарних сервісів, зокрема тих, що забезпечують роботу штучного інтелекту.