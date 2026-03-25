Белый дом опроверг отказ Ирана от 15-пунктного мирного плана Трампа

20:57 25.03.2026 Ср
2 мин
В Вашингтоне говорят, что контакты с Тегераном продолжаются
aimg Мария Науменко
Белый дом опроверг отказ Ирана от 15-пунктного мирного плана Трампа Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт (Getty Images)

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сообщения об отказе Ирана от 15-пунктного мирного плана США не соответствуют действительности, а переговоры между сторонами продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Комментируя заявления о якобы отклонении Тегераном американского предложения о прекращении войны, она сказала: "Это неправда".

"Однако я видела 15-пунктный план, который появился в СМИ. Я бы предостерегла журналистов в этом зале от освещения спекулятивных моментов и планов, исходящих от анонимных источников", - добавила Левитт.

В то же время, по ее словам, Белый дом никогда не подтверждал этот план.

"В нем есть элементы правды, но некоторые из историй, которые я читала, не были вполне фактическими", - отметила она.

Зато пресс-секретарь Белого дома заверила, что президент США Дональд Трамп предпочитает мирное урегулирование, хотя и сохраняет жесткую позицию по Ирану.

Она подчеркнула, что после "мощной угрозы" Трампа в выходные в Вашингтоне увидели сигналы того, что Иран готов к переговорам. Именно это, как утверждает Левитт, привело к продолжению конструктивных дискуссий и отсрочке запланированных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

"Президент всегда отдает предпочтение миру. Нет нужды в новых смертях и разрушениях. Но если Иран не воспримет реалии сегодняшнего дня, если он не поймет, что потерпел военное поражение и будет продолжать его терпеть, президент Трамп обеспечит, чтобы он получил удар сильнее, чем когда-либо прежде", - подчеркнула Левитт.

По ее словам, президент США "не из тех, кто блефует", и готов "развязать ад", если Тегеран не пойдет на договоренности.

Что известно о 15-пунктном плане Трампа

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов, который имеет целью прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.

Среди ключевых предложений - передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося на территории Ирана. Отдельное внимание в документе уделили ситуации вокруг Ормузского пролива, который фактически оказался заблокированным после начала военной операции США и Израиля.

В то же время Sky News со ссылкой на иранский источник сообщало, чтоТегеран раскритиковал этот план, назвав его "чрезмерным", и выдвинул собственные условия для прекращения войны.

РФ готовит операцию против украинских систем водоснабжения, - Зеленский
