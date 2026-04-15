США и Иран рассматривают возможность продолжения перемирия, - Bloomberg
США и Иран рассматривают возможность продления перемирия еще на две недели для подготовки мирного соглашения. Срок действия текущей договоренности истекает во вторник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Источники агентства рассказали, что посредники между сторонами сейчас пытаются организовать технические консультации для решения наиболее спорных моментов. Среди ключевых тем - разблокирование Ормузского пролива и вопрос обогащения урана.
В случае успешного завершения технического этапа стороны смогут перейти к следующему раунду переговоров на уровне высокопоставленных чиновников. Это должно проложить путь к заключению мирного соглашения между странами.
Гарантий продления режима прекращения огня сейчас нет, поскольку США, по словам американского чиновника, еще не дали официального согласия на это предложение.
В то же время источник, знакомый с ходом процесса, отмечает, что ни США, ни Иран не желают возвращения к активным боевым действиям.
Переговоры между США и Ираном
Напомним, переговоры США и Ирана в Пакистане о постоянном завершении войны провалились из-за отказа Тегерана выполнить ключевые требования - отказаться от ядерной программы и прекратить поддержку прокси-сил.
Отметим, США и Иран ведут активные консультации по поводу нового раунда переговоров о завершении войны, который может состояться уже 16 апреля. Как возможные площадки рассматривают Исламабад и Женеву, окончательное решение о месте встречи пока не принято.
Кроме того, мировые цены на нефть упали на фоне надежд, что Иран возобновит переговоры с США и Израилем, чтобы прекратить конфликт, который закрыл Ормузский пролив.