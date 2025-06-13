Иран готовит "жесткий ответ" на нападение Израиля, - Reuters

Израиль атаковал Иран

В ночь на 13 июня Израиль совершил авиаудары по территории Ирана в рамках операции "Львиный народ". Во время атаки ЦАХАЛ ударил по иранским ядерным и военным объектам. Под обстрелом находился Тегеран и другие города Ирана.

Соединенные Штаты Америки (США) заявили, что не имеют отношения к операции Израиля.

Глава израильского правительства Нетаньяху заявил, что операция "Львиный народ" продлится столько, сколько потребуется.

Между тем СМИ пишут, что в результате ударов мог погибнуть главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

В том же числе известно, что во время обстрелов был несколько раз повреждён" ключевой ядерный объект" в иранском Натанзе.

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