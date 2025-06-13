Израиль во время авиаудара по Ирану ликвидировал главнокомандующего КСИР, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

В то же время официальное иранское информационное агентство IRNA, в свою очередь, опровергает информацию о гибели Багери.

В частности Израиль считает, что кроме Салами были ликвидированы:

КСИР является одним из главных центров власти в Иране и контролирует арсенал баллистических ракет страны.

Израиль атаковал Иран

В ночь на 13 июня Израиль атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под удар попали Тегеран, а также другие города.

Соединенные Штаты Америки (США), в свою очередь, заявили, что Вашингтон не имеет отношения к операции Израиля, которая получила название "Встающий Лев".

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху объявил, что операция Израиля будет продолжаться столько, сколько потребуется. В то же время в ЦАХАЛе заявили, что это лишь первый этап операции.

Как пишут СМИ, в результате атаки Израиля также мог погибнуть командующий армией Ирана Мохаммад Багери.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.