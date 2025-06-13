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Израиль во время авиаудара по Ирану ликвидировал главнокомандующего КСИР, - СМИ

Пятница 13 июня 2025 05:35
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Израиль во время авиаудара по Ирану ликвидировал главнокомандующего КСИР, - СМИ Фото: Хосейн Салами, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами погиб в результате авиаудара Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times ofIsrael.

Иранское государственное СМИ, как пишет The Times of Israel, подтверждает гибель Салами.

КСИР является одним из главных центров власти в Иране и контролирует арсенал баллистических ракет страны.

В частности Израиль считает, что кроме Салами были ликвидированы:

  • начальник иранских вооруженных сил Мохаммад Багери;
  • члены высшего военного руководства;
  • иранские ученые-ядерщики.

В то же время официальное иранское информационное агентство IRNA, в свою очередь, опровергает информацию о гибели Багери.

Израиль атаковал Иран

В ночь на 13 июня Израиль атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под удар попали Тегеран, а также другие города.

Соединенные Штаты Америки (США), в свою очередь, заявили, что Вашингтон не имеет отношения к операции Израиля, которая получила название "Встающий Лев".

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху объявил, что операция Израиля будет продолжаться столько, сколько потребуется. В то же время в ЦАХАЛе заявили, что это лишь первый этап операции.

Как пишут СМИ, в результате атаки Израиля также мог погибнуть командующий армией Ирана Мохаммад Багери.

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Израиль во время авиаудара по Ирану ликвидировал главнокомандующего КСИР, - СМИ
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