Израиль совершил второй раунд авиаударов по Ирану, поврежден ключевой ядерный объект, - СМИ
Израиль прибегнул ко второму раунду авиаударов по территории Ирана. Во время атак был поврежден "ключевой ядерный объект".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran International.
Сейчас детали второго раунда авиаудара неизвестны.
В то же время, как пишет The Times of Israel, в иранском Натанзе во время обстрелов несколько раз пострадал "ключевой объект по обогащению урана". Государственное иранское телевидение, показывая кадры сильного дыма, заявило, что объект получил "несколько ударов".
Пока масштабы повреждений неизвестны. The Times of Israel отмечает, что объект является частично наземным и подземным, а также содержит многочисленные залы центрифуг, которые вращают урановый газ для ядерной программы.
Израиль атаковал Иран
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, которая получила название "Львиный народ". В рамках нее ЦАХАЛ совершил атаку против иранских ядерных и военных объектов. Под удар попали Тегеран и другие города.
Соединенные Штаты Америки (США), в свою очередь, заявили, что не имеют отношения к операции Тель-Авива.
По словам главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, операции будет продолжаться столько, сколько потребуется. В ЦАХАЛе же заявили, что авиаудар был лишь первым этапом.
Как пишут СМИ, в результате авиаудара мог погибнуть главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
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