Израиль совершил второй раунд авиаударов по Ирану, поврежден ключевой ядерный объект, - СМИ

Израиль прибегнул ко второму раунду авиаударов по территории Ирана. Во время атак был поврежден "ключевой ядерный объект".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran International .

Пока масштабы повреждений неизвестны . The Times of Israel отмечает, что объект является частично наземным и подземным, а также содержит многочисленные залы центрифуг, которые вращают урановый газ для ядерной программы.

В то же время, как пишет The Times of Israel, в иранском Натанзе во время обстрелов несколько раз пострадал "ключевой объект по обогащению урана". Государственное иранское телевидение, показывая кадры сильного дыма, заявило, что объект получил "несколько ударов".

Израиль атаковал Иран

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, которая получила название "Львиный народ". В рамках нее ЦАХАЛ совершил атаку против иранских ядерных и военных объектов. Под удар попали Тегеран и другие города.

Соединенные Штаты Америки (США), в свою очередь, заявили, что не имеют отношения к операции Тель-Авива.

По словам главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, операции будет продолжаться столько, сколько потребуется. В ЦАХАЛе же заявили, что авиаудар был лишь первым этапом.

Как пишут СМИ, в результате авиаудара мог погибнуть главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.