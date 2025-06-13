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США не участвуют в операции Израиля против Ирана, - Рубио

Вашингтон, Пятница 13 июня 2025 04:07
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США не участвуют в операции Израиля против Ирана, - Рубио Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США не участвуют в операции Израиля против Ирана. Также Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио, которого цитирует CNN.

Израильские и западные СМИ заявили, что США не участвовали в израильской операции. Рубио подтвердил эту информацию.

"Сегодня вечером Израиль принял односторонние меры против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе", - сказал госсекретарь

Он добавил, что Израиль проинформировал США, что эти действия были необходимы для самообороны. Рубио также предупредил Иран, что тот не должен атаковать силы США.

"Президент Трамп и администрация приняли все необходимые меры для защиты наших сил и поддерживают тесный контакт с нашими региональными партнерами. Позвольте мне четко заявить: Иран не должен атаковать интересы или персонал США", - подчеркнул Рубио.

Атака Израиля на Иран

В ночь на 13 июня армия обороны Израиля нанесла удары по территории Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Нация львов", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Марко Рубио
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