Нетаньяху сделал первое заявление после атаки Израиля на Иран

Целью атаки Израиля было поражение ядерных и военных объектов Ирана. Операция будет продолжаться столько, сколько нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

По словам премьера Израиля, цель операции - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана.

Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа "за его непоколебимую позицию".

"Раз за разом он четко заявлял: Ирану никогда нельзя позволить получить ядерное оружие", - сказал он.

Обращаясь непосредственно к народу Ирана, Нетаньяху заявил: "Мы не ненавидим вас. Вы - не наши враги. У нас есть общий враг: тиранический режим, который вас топчет".

Премьер Израиля также подчеркнул, что операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется. ЦАХАЛ ранее сообщил, что это лишь первый этап операции. СМИ пишут, что она продлится несколько дней.