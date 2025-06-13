Іран готує "жорстку відповідь" на напад Ізраїля, - Reuters

Ізраїль атакував Іран

У ніч на 13 червня Ізраїль здійснив авіаудари по території Ірану в рамках операції "Левиний народ". Під час атаки ЦАХАЛ вдарив по іранських ядерних та військових об'єктів. Під обстрілом перебував Тегеран та інші міста Ірану.

Сполучені Штати Америки (США) заявили, що не мають відношення до операції Ізраїля.

Голова ізраїльського уряду Нетаньягу заявив, що операція "Левиний народ" триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Тим часом ЗМІ пишуть, що внаслідок ударів міг загинути головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі.

У тому ж числі відомо, що під час обстрілів був декілька разів пошкоджений "ключовий ядерний об'єкт"в іранському Натанзі.

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