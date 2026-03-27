ua en ru
Пт, 27 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран обманул союзника? Китайские судна внезапно не пустили через Ормузский пролив

17:20 27.03.2026 Пт
2 мин
Два китайских контейнеровоза заблокированы в Персидском заливе с начала войны США против Ирана
aimg Иван Носальский
Два крупных китайских контейнеровоза были вынуждены изменить курс и вернуться назад при попытке пройти через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Иран намерен ввести плату за проход через Ормузский пролив

Детали инцидента

Контейнеровозы CSCL Indian Ocean и CSCL Arctic Ocean под флагом Гонконга, принадлежащие китайской компании COSCO, пытались выйти из Персидского залива в пятницу в 03:50 по Гринвичу (05:50 по киевскому времени). Эти суда были фактически заблокированы с начала американо-израильской операции 28 февраля.

Несмотря на то, что экипажи транслировали через систему AIS сообщения о китайской собственности судов, они развернулись вскоре после приближения к проливу.

Аналитик Kpler Ребекка Гердес отметила, что это была первая попытка крупной судоходной группы пройти через Ормузский пролив с начала войны. По ее словам, ситуация продемонстрировала, что "безопасный проход не может быть гарантирован".

Позиция Ирана и реальная ситуация

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи публично заявлял, что Тегеран разрешил свободный проход через Ормузский пролив для судов Китая, России, Индии, Ирака и Пакистана.

Из-за угроз атак и минирования пролива экспорт энергоносителей из региона, в частности нефти из Саудовской Аравии и газа из Катара, фактически остановлен. В Персидском заливе остаются заблокированными сотни гражданских судов.

К слову, только несколько дней назад правительство Ирана пригрозило заминировать весь Ормузский пролив.

В Тегеране отмечали, что такой сценарий возможен, если США и их союзники попытаются атаковать иранское побережье.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Китай Иран Ближний восток
Новости
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны