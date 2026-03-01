"Заставим капитулировать США": Иран анонсировал самую мощную операцию мести в истории

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Al Jazeera .

Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовит удар, который, по заявлениям иранского руководства, должен изменить ход истории на Ближнем Востоке.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с чрезвычайно агрессивным заявлением сразу после обнародования известия о смерти аятоллы. Военное крыло режима анонсировало масштабное возмездие, целями которого станут не только израильские объекты, но и американская военная инфраструктура по всему региону.

"Это будет самая мощная наступательная операция в истории Исламской Республики. Мы не остановимся, пока враг не будет разбит", - говорится в заявлении КСИР.

Главными целями Тегеран определил:

Военные базы США в регионе (в частности в Ираке и Сирии).

Стратегические объекты Израиля ("сионистского образования").

Центры принятия решений, ответственные за операцию по ликвидации лидера.

Заявление президента Пезешкиана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что страна отвергает любые попытки дипломатического урегулирования на этом этапе. Он назвал убийство Хаменеи "тяжким преступлением", которое требует только силового ответа.

"Мы заставим Америку и сионистское образование пожалеть об этом. Наш ответ будет настолько мощным, что заставит Вашингтон и Тель-Авив капитулировать", - подчеркнул Пезешкиан, добавив, что дело Хаменеи будет продолжено.

Мир в ожидании большой войны

Источники издания Al Jazeera сообщают, что иранские ракетные подразделения уже приведены в состояние наивысшей боевой готовности. Аналитики опасаются, что "наступательная операция" может включать массированные атаки с использованием баллистических ракет и сотен дронов-камикадзе.

В то же время США и Израиль уже усилили свое присутствие в регионе, готовясь отражать вероятную атаку. Мир оказался на пороге крупного военного конфликта, масштаб которого может выйти далеко за пределы Ближнего Востока.