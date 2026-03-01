США не будут проводить наземную операцию в Иране: ставка идет на воздушные и морские удары

Президент США Дональд Трамп не имеет плана по сухопутной операции в Иране. Вашингтон делает ставку на длительную воздушную и авиационную кампании.

Об этом заявил сенатор-республиканец Том Коттон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS News .

"У президента нет плана по созданию каких-либо крупномасштабных наземных сил внутри Ирана... президент ясно дал понять, что нам следует ожидать продолжительной воздушной и морской кампании", - сказал Коттон.

Сенатор объяснил, что кампании направлены не только на дальнейшее сдерживание ядерных амбиций Ирана, но что более важно - на уничтожение огромного ракетного арсенала страны.

"(У Ирана - ред.) ракет гораздо больше, чем у США и Израиля вместе взятых, а также пусковых установок и производственных мощностей по выпуску ракет", - резюмировал он.