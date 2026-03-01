ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США не будут проводить наземную операцию в Иране: ставка идет на воздушные и морские удары

Воскресенье 01 марта 2026 16:58
UA EN RU
США не будут проводить наземную операцию в Иране: ставка идет на воздушные и морские удары Фото: США хотят сдержать не только ядерные амбиции Ирана, но и уничтожить ракеты (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп не имеет плана по сухопутной операции в Иране. Вашингтон делает ставку на длительную воздушную и авиационную кампании.

Об этом заявил сенатор-республиканец Том Коттон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS News.

Читайте также: Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран

"У президента нет плана по созданию каких-либо крупномасштабных наземных сил внутри Ирана... президент ясно дал понять, что нам следует ожидать продолжительной воздушной и морской кампании", - сказал Коттон.

Сенатор объяснил, что кампании направлены не только на дальнейшее сдерживание ядерных амбиций Ирана, но что более важно - на уничтожение огромного ракетного арсенала страны.

"(У Ирана - ред.) ракет гораздо больше, чем у США и Израиля вместе взятых, а также пусковых установок и производственных мощностей по выпуску ракет", - резюмировал он.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США совершили новую атаку по Ирану после того, как в июне 2025 года, казалось бы, достигли завершения войны.

Судя по комментариям Дональда Трампа, причиной такого решения стали последние переговоры по ядерной сделке, которые завершились провалом.

Удары США и Израиля были направлены не только по военным или еще каким-то объектам, но и по высшему руководству Ирана. Этой ночью Тегеран официально признал, что потерял верховного лидера аятоллу Али Хаменеи в результате ударов по его резиденции. Также не стало и других чиновников. Но первым убедительно о ликвидации Хаменеи сказал президент США.

За совершенное Иран объявил о начале беспрецедентного военного ответа, а Трамп в свою очередь пригрозил Ирану ударом невиданной силы в случае дальнейшей эскалации и новых атак.

На данный момент боевые действия между сторонами продолжаются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше