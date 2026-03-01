США не будут проводить наземную операцию в Иране: ставка идет на воздушные и морские удары
Президент США Дональд Трамп не имеет плана по сухопутной операции в Иране. Вашингтон делает ставку на длительную воздушную и авиационную кампании.
Об этом заявил сенатор-республиканец Том Коттон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS News.
"У президента нет плана по созданию каких-либо крупномасштабных наземных сил внутри Ирана... президент ясно дал понять, что нам следует ожидать продолжительной воздушной и морской кампании", - сказал Коттон.
Сенатор объяснил, что кампании направлены не только на дальнейшее сдерживание ядерных амбиций Ирана, но что более важно - на уничтожение огромного ракетного арсенала страны.
"(У Ирана - ред.) ракет гораздо больше, чем у США и Израиля вместе взятых, а также пусковых установок и производственных мощностей по выпуску ракет", - резюмировал он.
Конфликт на Ближнем Востоке
Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США совершили новую атаку по Ирану после того, как в июне 2025 года, казалось бы, достигли завершения войны.
Судя по комментариям Дональда Трампа, причиной такого решения стали последние переговоры по ядерной сделке, которые завершились провалом.
Удары США и Израиля были направлены не только по военным или еще каким-то объектам, но и по высшему руководству Ирана. Этой ночью Тегеран официально признал, что потерял верховного лидера аятоллу Али Хаменеи в результате ударов по его резиденции. Также не стало и других чиновников. Но первым убедительно о ликвидации Хаменеи сказал президент США.
За совершенное Иран объявил о начале беспрецедентного военного ответа, а Трамп в свою очередь пригрозил Ирану ударом невиданной силы в случае дальнейшей эскалации и новых атак.
На данный момент боевые действия между сторонами продолжаются.